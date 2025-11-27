裕隆汽車展現永續韌性 四度榮獲TCSA獎項肯定

由財團法人台灣永續能源研究基金會舉辦之 「台灣企業永續獎」（TCSA）舉行頒獎典禮，公開表揚在環境、社會與公司治理三大永續面向具體實踐的企業。裕隆汽車秉持「人、車、生活」理念，結合國際永續趨勢，推動六大永續策略，本屆再次獲頒 「綜合績效獎：台灣百大永續典範企業」與「報告書金獎」，展現企業在永續治理、資訊揭露與執行績效上的穩健表現，持續獲得外部機構肯定（見圖）。

在環境面向，透過設備汰換與節能管理手法有效降低營運碳排放，同步擴大廠區太陽能建置，廠區太陽能發電量亦已超過全年用電量；推動供應鏈碳管理，辦理溫室氣體盤查教育訓練課程，培育碳盤查內稽合格人員與碳足跡內稽合格人員，建構完善的供應鏈碳管理能力。此外裕隆汽車以原生植群復育為主軸，規劃建置生態綠網與具體實踐原生林復育，推動原生樹種培育及舉辦環境教育體驗營，促進生物多樣性以及永續教育向下扎根，持續以穩健步伐推動環境永續。

在社會面向，裕隆汽車長期投入交通弱勢支持，並以愛的里程數公益平台串聯多個社福單位的移動需求，擴大社會服務的影響力。在文化與教育長期推動木雕藝術發展與在地教育扎根，透過跨領域協作深化與地方社區的連結，落實企業對社會永續的承諾。

在公司治理方面，以透明治理與穩健經營作為企業永續的基礎，連續11年榮獲公司治理評鑑前5%，並持續優化治理架構與資訊安全管理，設置永續長與資安長，由管理階層統籌推動跨部門策略，並取得 ISO二七00一 資訊安全管理系統認證，提升營運韌性與資訊保護能力。供應鏈管理則以「綠色循環」、「在地採購」與「永續夥伴」三大方向推動，協助供應鏈提升低碳能力與管理水準，共同落實永續目標。

裕隆汽車連續四年榮獲TCSA肯定，反映公司長期推動治理、環境與社會三大面向的策略成果穩健，未來裕隆汽車將持續檢視與精進各項議題與目標，攜手集團企業、協力廠與供應商，落實「顧客滿意‧貢獻社會‧價值創造」的經營願景，轉動「人‧車‧生活」的永續價值，致力提供社會大眾更加永續、美好的人車體驗。