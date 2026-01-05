裕隆汽車捐贈百萬休旅車 助力芥菜種會入花蓮災區伴災民重建

新車上路，將有效協助芥菜種會入花蓮災區伴災民重建家園。（圖：芥菜種會提供）

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災發生已逾三個月，重建之路漫長。基督教芥菜種會持續駐守當地，投入災後復原工作。為強化偏鄉服務的機動力，裕隆汽車5日捐贈一輛市價逾百萬元的NISSAN X-TRAIL輕旅休旅車，支持芥菜種會克服地理限制，持續進行家園修繕、物資運送及弱勢關懷等服務，陪伴災民走過復原期。

災後第一時間，芥菜種會即啟動「三福助人網」，提供從急難救助到生計扶立的全面服務。如今進入中長期階段，團隊仍需深入偏遠地區，交通成為關鍵挑戰。芥菜種會執行長李肇家表示，企業的ESG實踐，貴在讓資源精準對接第一線需求，而「交通」正是偏鄉服務能否持續的核心。他感謝裕隆汽車以具體行動，捐贈符合地形需求的車輛，成為團隊的重要後盾。

廣告 廣告

這輛輕休旅車輕旅休旅車，支持芥菜種會克服地理限制，持續進行家園修繕、物資運送及弱勢關懷等服務。（圖：芥菜種會提供）

裕隆汽車永續長卓哲宇協理指出，企業致力將「移動資源」轉化為「守護力量」，協助社福單位強化服務韌性。此次捐贈的X-TRAIL車款，能適應崎嶇路況，提升救災與運輸效率。芥菜種會亦是裕隆「愛的里程數」平台夥伴，雙方從去年震災至今緊密合作，確保資源及時送達災區。

李肇家強調，重建不僅是修復硬體，更是恢復家庭的生活尊嚴與希望。芥菜種會將運用此車輛，持續透過以工代賑、就業支持與家庭陪伴，協助居民邁向自立，守護家的平安。（梁國榮報導）