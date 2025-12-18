裕隆汽車榮獲「二0二五 親子天下友善家庭職場獎」以人為本打造全齡照顧的永續職場

裕隆汽車出席「二0二五親子天下友善家庭職場獎頒獎典禮」，榮獲「友善家庭職場獎」肯定（見圖，副總統蕭美琴親自頒獎）。面對少子化與缺工已成為全球共同挑戰，裕隆汽車以實際行動回應新世代人才對於工作與家庭平衡的期待，成為員工家庭背後堅實的後盾。

裕隆汽車表示，身為深耕台灣多年的汽車製造企業，始終秉持「以人為本」的核心理念。隨著同仁育兒與照顧需求日益多元，裕隆提供更全面的人本支持，並正式啟動「裕隆家速器計畫」，以制度化方式協助同仁兼顧職涯發展與家庭責任，裕隆堅信支持員工的家庭，就是投資企業的未來。

在具體作為上，裕隆汽車設置員工診所，守護同仁及其家庭的健康；為了新手父母有更充裕的時間適應新生活，在法定的育嬰假之外，額外提供4天的「育兒適應福利假」與彈性工時等安家措施，並推動全公司準時下班日及「小一新生家庭禮俗假」，讓同仁在人生重要階段能獲得企業實質支持。公司也觀察到，當同仁感受到被理解與被支持，整體職場凝聚力、組織文化與生產力皆同步提升。

望未來，裕隆汽車將持續深化全齡照顧的職場支持系統，成為同仁家庭的穩固後盾，裕隆不僅是汽車製造商，更是能支持員工、陪伴前行的職場夥伴，與員工攜手共育未來力，打造更穩定、更具韌性的永續職場。