裕隆法說》明年買車更貴？ 裕隆：車市命運看這兩個月

裕隆在最新法說會明確示警，明年車市最大變數不是景氣，而是看進口車關稅是否調整、貨物稅減徵是否延長。這兩項政策不但牽動品牌定價策略，也決定消費者究竟要「現在買」還是「再等一等」。

裕隆副總經理李建輝指出，雖然第四季買氣回升，但市場仍在「不確定性」的陰影下運作，車商不敢提前備貨，消費者也不敢一次決定，因為政策可能讓車價瞬間翻轉。

關稅政策一變 買氣可能瞬間湧出或全面暫停

外界最擔心的就是進口車關稅若調整，哪些品牌會受影響、幅度多少、何時上路，都還沒有定案。李建輝指出：「只要政策沒有明朗，消費者就會抱持觀望。」一旦調高關稅，買氣可能出現兩種極端反應，一是提前購車，把握調漲前的價格；另一種是價格未定前完全不買，市場瞬間凍結。

這也讓車商陷入進退兩難，提前備車可能承擔價格風險，不備車又怕錯失年底需求。業界透露，市場其實已經感受到壓力，這兩種行為都會讓市場在短期內出現劇烈震盪，也讓車商的調度更加艱難。

貨物稅減徵到期 車價恐瞬間回到「漲價前」

除了關稅外，貨物稅減徵是否延續，也成為產業最關心的另一大變數。這項政策今年上路後，讓不少車型享有數千到上萬元不等的減免幅度，對價格敏感的家庭族群影響相當明顯。

車商坦言，貨物稅在消費端帶來的效果十分直接。若政策明年未延長，車價便會迅速回到調降前的水位，對國產車的衝擊更為明顯，因為大多數國產車都落在家庭主力的購車價格帶。一旦稅率恢復原本水平，不少家庭購車決策恐怕會再度延後。

明年不是市場沒有需求 而是需要「政策定心丸」

市場人士指出，台灣車市真正的問題並不是需求消失，而是「政策信號不明」，使所有人都停在十字路口。「只要政策定案，市場自然會回歸正常節奏。」從裕隆法說會的談話也能看出，企業對明年車市並非悲觀，而是認為上半年將是政策發酵最關鍵的窗口。

接下來兩個月是分水嶺 明年車市可能截然不同

裕隆認為，未來兩個月的政策動向，是未來車市最大變數。若關稅方向確立、貨物稅能延長，明年車市將維持穩健；但若雙重政策都遲遲沒有定案，整體市場可能再次陷入觀望，讓原本回升的買氣踩下煞車。

換言之，10月的回暖只是消費者重新回到展間的前兆，但能否形成真正的復甦，端看政策是否給出明確訊號。目前車市正在轉折點上，接下來兩個月的政策變化，將成為明年車市是持續升溫，或再次放緩的分水嶺。