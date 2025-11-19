裕隆法說》納智捷確定賣鴻華先進？ 裕隆高層暗示「鴻海攤牌日」

台灣車界震撼彈！市場盛傳納智捷將賣給鴻海旗下鴻華先進，19日裕隆召開法說會，在記者的緊迫追問下，裕隆副總經理李建輝終於鬆口，暗示在本週五（11月21日）有爆炸性進展。

裕隆：鴻海科技日有相關發言

有關納智捷將100％股權轉移至鴻華先進的傳聞，裕隆在法說會秉持「不證實、不評論」的原則，重申所有重大訊息或需揭露的資訊，依相關程序以最快速度、最短時間對外說明，一切以正式公告為準。

不過當記者追問，鴻華先進委託裕隆生產的納智捷新車Lexgen n5，也就是Model B的上市時程是否受影響，又或改掛Foxtron品牌發售？李建輝四兩撥千斤地說：「一切由鴻華先進來回應。」

隨後，李建輝更點名，本週五是鴻海科技日，鴻華先進也會參與，相信會有相關說明。這等於直接暗示，鴻華先進將在這天對外解惑，為這樁合併案揭開全新篇章。

納智捷出售案爆急迫性

上週二，傳出納智捷出售案後，裕隆股價翻紅，連3天漲幅高達33％，一度站上43.35元高點，隨後又連3天下殺，19日股價回到36.2元，猶如驚心動魄的「大怒神」戲碼。

納智捷近期的市場表現，也為這場合併案增添了緊迫性。攤開銷售數據，儘管去年在鴻華先進技術加持下，首款國產純電車N7創下超過7,000輛的銷量，一度成為僅次特斯拉的電動車熱銷車款。

不過今年前10月，N7銷量大跳水，只賣出2,787輛，市場熱度明顯降溫。現階段，納智捷在電動車市場的表現處於損益平衡點之下。

更引人關注的是，原先鴻華先進設計的跨界休旅電動車Model B，在台灣市場規劃以「Luxgen n5」品牌販售，並計劃在第四季上市。但N5上市時程卻遲遲未聞身影，反倒掛著Foxtron車標的測試車頻頻現身。

讓外界高度猜測，N5是否因此延後上市，甚至改名為「Foxtron」品牌發售。面對以上各種傳聞，李建輝強調，由鴻華先進來說明。