裕隆法說》車市沒你想的慘！裕隆曝10月買氣爆發、明年關鍵只看「兩件事」

台灣車市沒有外界想的那麼低迷。裕隆19日於法說會揭露最新數據，今年前10月新車領牌雖年減約12％，但10月在貨物稅減徵帶動下，單月領牌竟年增約4％，創下今年少見的「轉正」紀錄。裕隆副總經理李建輝直言：「貨物稅政策一上路，展間來客數立刻回溫，這是非常明顯的反應。」

今年年初至第三季，車市一直被「關稅不確定」與「景氣保守」壓著走，消費者普遍抱持觀望態度。但從10月開始，展間人潮、試駕量與成交數量同步回升。裕隆表示，若第四季買氣維持當前節奏，今年車市仍有機會守住40萬輛大關。

展間回流速度超過預期 日系新車周期加入助攻

裕隆在法說會透露，Nissan主力車型如 X-Trail、Kicks、Sentra，在10月後詢問度攀升，品牌端也預期年底購車旺季將進一步放大需求，與去年不同的是，今年供應鏈更穩定，缺車問題緩解，新車交期大幅縮短，也帶動購車意願提升。

法人分析，今年車市衰退並非需求崩盤，而是大量延後，如今政策誘因推動下，已開始釋放，明年起日系品牌將有更多改款車型導入，有助維持本業動能。

明年市場命運繫於兩大政策

雖然第四季買氣回暖，但李建輝不諱言，明年車市命運完全繫於兩大政策：第一「關稅是否調整」，外界盛傳進口車關稅將重新檢視，一旦調升，勢必影響購車節奏；第二「貨物稅減徵是否延長」，若政策到期不續，車價將回到原點，買氣恐再次急凍。

整體來看，10月的買氣反彈為沉寂已久的車市吹進第一股暖風，但下一步能否化為全面復甦，端看政策是否給予明確且穩定的方向。