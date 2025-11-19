裕隆看第4季市況回溫 不評論納智捷傳聞

▲裕隆今（19）日召開法說會，預期今年車市領牌數可維持40萬台以上。（圖／翻攝裕隆汽車官網）

[NOWnews今日新聞] 裕隆今（19）日召開法說會，預期今年車市領牌數可維持40萬台以上，至於投資人關注納智捷傳要賣給鴻海集團一事，裕隆表示，一向秉持公司治理原則，並致力於資訊透明。

裕隆下午舉行線上法人說明會，針對當前整體車市，公司直指，台美關稅協商目前尚未有任何確切訊息，尤其汽車關稅的不確定性高，因此很難去預估明年台灣新車銷售規模，而儘管貨物稅已較確定，但效益還在觀望中，目前各車商都在努力至今年底先維持新車銷售達40萬台水準。

觀察今年前10月台灣車市，裕隆表示，今年前10月台灣新車領牌數約33.1萬輛，較2024年同期下滑約12%，主要是5月開始關稅和貨物稅變數影響；9月起貨物稅減徵政策實施後，10月領牌數年增4%，有初步回溫跡象，第四季市況持續觀察，看貨物稅減徵政策效應可否延續到2026年。

裕隆指出，第三季導入MG G50+車型，提升三義廠稼動率，第二季底擴大動力電池量產製造，提升能源電池生產規模，建立本土化供應能力；未來規劃推動儲能產品外銷海外市場，期盼儲能事業成為未來成長動能。

展望今年和2026年車市，副總經理李建輝指出，今年4月起對等關稅變化，對下半年車市影響大，但仍預期今年台灣新車掛牌數可維持40萬輛以上。由於汽車關稅議題未明，目前貨物稅減徵效益持續觀察中，預估2026年台灣車市有難度；將待關稅議題明朗後，加上貨物稅效益，再進一步推論。

至於N5的開發進度，裕隆也說明，此車款是鴻華先進委由納智捷生產，還是要依鴻華的管道去了解。

對於投資人關切的納智捷是否賣給鴻海轉投資鴻華先進，裕隆回應，一向秉持公司治理原則，讓各資訊透明，而所有重大訊息都會依相關程序和主管機關要求去說明，目前無法給出任何評論。

