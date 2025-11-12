裕隆股東笑了！傳鴻海收購納智捷？或成科技日最大彩蛋？

財經中心／師瑞德報導

市場傳出裕隆（2201）與鴻海（2317）電動車合作再升級，裕隆將把旗下自有品牌「納智捷（LUXGEN）」股權移轉至雙方合資的鴻華先進（2258），等同由鴻華統一承接品牌經營與整車布局。消息一出，裕隆今（12）日早盤直攻漲停35.90元鎖死，鴻海盤中放量上行、漲逾1%站上250元關卡，盤面買氣明顯回溫。不過，對此，鴻海、鴻華、裕隆三方皆回應「不評論未經證實資訊」、「一切都是市場傳聞」，相關內容仍以公司後續公告為準。

合作升級與股權結構：決策效率、垂直整合一把抓

據悉，雙方於11月初已達成原則共識，裕隆同意將納智捷股權移轉至鴻華先進；目前鴻華先進持股結構由鴻海約45.6%領先裕隆約43.8%，若交易成行，市場解讀將有助於降低協商成本、提升決策效率。對急欲擴大整車品牌能見度的鴻海而言，納智捷納入鴻華體系，可加速落實CDMS（委託設計與製造服務）模式，補齊從平台、設計到品牌端的最後一哩路。

先前鴻華為納智捷N7提供設計方案，由裕隆三義廠生產、納智捷銷售服務，N7在台累計銷量已破萬台；今年亦敲定日本三菱「Model B」合作，預計2026年後銷往紐澳市場。若品牌權與決策權進一步整合，預期能縮短產品迭代與接單節奏，提升平台經濟效益。

裕隆亮燈、鴻海量增 科技日成關鍵觀察

消息點火，裕隆股價早盤直奔漲停鎖單，成交量較前一日暴增；鴻海同步吸引大單敲進，盤中穩步走高一度漲逾1%，成功跨過250元整數關卡。外界也關注鴻海今午後法說會與下週五登場的「鴻海科技日（HHTD25）」是否釋出更明確訊息。市場傳聞併購案原擬於上週五宣布，因細節未定而延後，最遲不排除在科技日揭曉。不過，最終仍以雙方正式公告為準。

東元換股聯盟的「資本市場模板」

今年7月30日，鴻海與老牌電機廠東元（1504）同步停牌後宣布換股成為策略聯盟夥伴，自7月29日東元收盤46.4元起算，至10月21日盤中高點127.5元，股價不到三個月勁揚逾174%。本次「鴻海×裕隆×鴻華」的品牌整併想像，讓市場自然聯想到「東元模式」是否可複製。法人認為，若納智捷納入鴻華、品牌與平台協同深化，確有機會複製「效率提升—題材發酵—評價重估」的資本市場鏈條，但仍需看交易條件與執行節奏。

從平台到品牌的「整車權」缺口

過去五年，台系電動車鏈在平台、代工與供應鏈累積實力，但在品牌主導、通路服務與全球市場經營上仍待補強。市場人士分析，若納智捷成為鴻華100%子公司，鴻海將透過鴻華擴大整車品牌經營權，與自家電動車平台策略合流，形成「平台×品牌×製造」的閉環；裕隆則轉以鴻華股權（約43.8%）分享長線綜效，雙方可分工深化供應鏈協同、成本控管與跨境銷售布局。

目前相關訊息仍屬市場傳聞階段，交易條件、價格機制、權利義務與監理程序等關鍵細節尚未明朗；加上品牌整併涉及原有通路、售後體系與客戶服務承接，短期內的整合成本不可輕忽。法人提醒，短線股價波動加劇屬常態，投資判斷仍應以公司公告與主管機關核准為依歸。

「鴻海×裕隆」合作再升級傳聞發酵，納智捷恐併入鴻華先進，裕隆漲停、鴻海站回250元。法人解讀：若品牌納入鴻華，決策效率與CDMS佈局可望加速；是否複製「東元模式」點火評價重估，關鍵就看法說與鴻海科技日HHTD25揭牌細節。（圖／翻攝自鴻海科技日網站）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

