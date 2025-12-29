裕隆製造NISSAN SENTRA、LUXGEN n7車型 拿下TNCAP五星評等！

由裕隆汽車製造的NISSAN與LUXGEN車型榮獲TNCAP五星評等認證。（本刊資料照）

臺灣新車安全評等制度（TNCAP，Taiwan New Car Assessment Program）今（29）日公布最新測試結果，裕隆汽車NISSAN SENTRA與LUXGEN n7車型於各季測試中通過最高安全評等，在相關的安全測試項目中符合制度所訂定之最高評等標準，肯定裕隆汽車的製造品質相當卓越。

TNCAP是交通部所指導推動的新車安全評等制度，協助消費者了解車輛安全表現，裕隆汽車開心榮獲TNCAP評等制度肯定，更強調會持續參與台灣汽車產業品質與安全提升的進程。

廣告 廣告

由裕隆汽車製造並送測的LUXGEN n⁷ LR車型，在2025年第4季取得5顆星評等，裕隆方面說明，這不僅展現了研發團隊鴻華先進的安全科技實力，還有裕隆汽車的生產品質，並證明了台灣自主品牌是消費者可以信賴並安心選擇的純電移動車款。

裕隆汽車不僅打造自主品牌車型，同時也為日本日產汽車旗下NISSAN品牌進行國產化製造，通過評等的國產車型KICKS與SENTRA，分別是在2023年及2025年完成TNCAP測試，並於車體結構安全、行人防護及主動安全輔助系統等項目中取得5顆星評等。

投入電動車領域多年，裕隆汽車以LUXGEN品牌打造出台灣首部電動車，累積餘萬台的生產經驗，回應市場對多元動力車型的需求。且LUXGEN長期將行車安全納入產品研發與驗證流程，過往也曾針對U5車系，自主委託西班牙 IDIADA實驗室，依歐規標準進行撞擊測試並公開結果。

更多鏡週刊報導

鴻華先進談大股東鴻海、裕隆 總座：股東初心沒有變！

7.876億元成交！裕隆旗下品牌納智捷 賣給鴻華先進強化垂直整合

納智捷何去何從？裕隆這樣回！ 明將成為鴻海科技日熱議焦點