裕隆轉讓納智捷給鴻華先進 n7成末代車款

[NOWnews今日新聞] 裕隆、鴻華先進今（19）日開重訊記者會，由裕隆發言人卓哲宇、鴻華總經理陳清亞、協理王理巍。卓哲宇表示，董事會通過7億8,760 萬元策略轉讓，旗下全資子公司納智捷給鴻華先進，希望加速車型導入並提升公司獲利能力、優化裕隆汽車營運效能。

鴻華先進為裕隆跟鴻海合資成立，各持有43.83%、45.62%股權；而納智捷則是裕隆百分之百持有股權。卓哲宇說，董事會雖通過要讓納智捷跟鴻華先進強化垂直整合，提升作業效率、創造競爭優勢，但還需要公平交易委員會通過。王理巍補充，通過後才會執行股權交割，預計明年第一季有望完成。

卓哲宇表示，納智捷現有車主的權益，包含售後服務、零件供應、保固權益，都不會受到這次交易的影響，相關的服務仍會繼續由原有的通路體系來持續提供，保障客戶的權益跟服務的品質。

陳清亞表示，鴻華先進將承接納智捷既有能量，收購Luxgen 100%股權，包含母公司資產及旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等，並且主導經營，在台建構自產品、銷售至服務的電動車全價值鏈體驗。

陳清亞強調，n7 將成為納智捷品牌的最後一款電動車，但Luxgen品牌不會消失，鴻華先進取得納智捷通路後，接受委託經銷。

鴻華先進為母公司鴻海科技集團CDMS，委託設計與製造服務的商業模式的重要延伸。陳清亞說，隨著集團在智慧電動車平台、整車研發與系統整合領域持續深化，將結合台灣在 ICT 與 AI產業的整合優勢，推動汽車產業朝向電動化、智慧化與軟體定義汽車發展，強化台灣在全球新世代汽車產業中的關鍵地位。

近期車場動作頻頻，和泰汽車昨日宣布將投資日本日野商用車事業100億元台幣，拿下向日野株式會社與其子公司，取得南關東日野、北海道日野、東北海道日野、宮城日野與福島日野自動車株式會社的80%股份。

和泰車今股價下跌4元，收581元；裕隆今日則是漲近半根，收38.3元；鴻華先進則是上漲0.3元，收39.5元；鴻海今上漲5.5元，收221.5元。

