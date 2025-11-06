裕隆集團捐3000萬、免費代步車 「移動超人」助花蓮光復鄉重建
花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重洪災，造成當地交通中斷、逾600輛車輛報廢。裕隆（2201）集團執行長陳莉蓮整合集團資源，啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，總捐助金額達3,000萬元。其中，中華汽車（2204）響應捐出1,000萬元，展開「中華光復計畫」，以「交通賦能」與「在地協力」為兩大主軸，協助居民恢復日常運輸能量。
提供購車補助與社福車輛申請 重建交通命脈
中華汽車號召全台拖吊業者，災後第一時間進入光復提供逾60台受損車輛的免費拖吊服務，同時推出「購車優惠補助」、「2年5萬公里延保方案」及災損車主購車萬元優惠等。
此外，鑒於花蓮光復鄉洪災造成大多數民眾車輛泡水報廢，未來仍有交通購車需求，裕隆集團旗下中華汽車、裕隆汽車、台元紡織提撥1,500萬元，用以實質捐贈，預計捐出15台集團品牌車款。同時，中華汽車、裕隆汽車也提撥專款1,000萬元，提供光復鄉受災車主選購中華三菱、NISSAN車系以及LUXGEN車系的的專屬優惠購車方案：補助災民中華三菱最低購車價近33萬，NISSAN最低購車享48.8萬，LUXGEN購車最低價54.9萬，協力降低災民移動上的負擔。
此外，中華汽車也開放「公益社福團體車輛申請管道」，首波將捐贈車輛給「一粒麥子基金會－光復中心」及「友洗社創」，協助長照與災區清潔行動，落實企業關懷。
維修服務深入偏鄉 公益返廠與候鳥車隊重返光復
為支援災後行動，中華汽車整合匯豐汽車與順益汽車服務體系，展開「公益返廠健檢」及「候鳥車輛維修巡迴服務」。光復鄉居民可於12月底前享有免費檢修與優惠維保；公益團體車輛則由MAXXIS提供免費輪胎更換；12月6日「候鳥車輛維修巡迴服務」將於光復國小設置行動服務站，為泡水車與偏鄉車輛提供現場維修支援。
另外，中華汽車長年在光復推動「幸福守護專車」，支援太巴塱與光復國小少棒隊，現也成為接駁學童往返收容中心的重要車輛。災後公司並捐贈J SPACE與菱利實習車輛及引擎變速箱等零件予光復商工，協助學校重建實習設備，加速恢復教學運作。
智慧產業園區獲核定 通往永續轉型新里程
在企業社會責任之外，中華汽車也持續推進轉型布局。其「智慧產業園區開發計畫」日前獲桃園市政府正式核定，總投資額預計達40億元，將整合整車研發、測試驗證、綠能設施與AI智慧檢測，打造新能源車與智慧製造核心基地。
園區導入太陽能發電與電池回收儲能系統，落實2050淨零碳排目標，並吸引專業人才投入，成為推動在地產業升級與永續發展的重要推力。
從花蓮災後重建到桃園智慧園區落地，中華汽車以行動展現企業社會責任與永續創新雙軸發展，不僅支援地方居民重建交通，更以科技與綠能為核心，為台灣車輛產業開創更具韌性的未來。
《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？
我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。
讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！
☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法
更多風傳媒報導
其他人也在看
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
日系車最後一搏？2025 Japan Mobility Show 日本移動展5大看點曝光
2025 Japan Mobility Show是近期車壇熱點，看著日本車廠傾巢祭出壓箱寶，彬彬有禮地向全世界展示獨家絕學。你一定想知道本屆車展有哪些重點？日本汽車產業要往哪裡走？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前
太子集團遭扣45億資產！驚見200萬「布加迪兒童玩具車」嘆錢多到隨便花
柬埔寨華人陳志掌控的「太子集團控股（Prince Group Holdings）」因涉嫌跨國詐欺與洗錢，被美國聯邦檢察官起訴。台北地檢署接獲美方情資後迅速出手，在台灣查扣多達45億元資產，而最吸睛的莫過於豪宅車庫內那一整排超跑陣容，總價突破5億元。除了Bugatti、Lamborghini、Ferrari等限量神獸外，辦案人員更傻眼發現，裡面竟還停著一台價值超過200萬元的「兒童電動玩具車」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
騙錢又炫富！太子集團遭扣2億布加迪「山豬王」 全球500輛、全台僅2輛
美國司法部日前正式起訴太子控股集團（Prince Holding Group）董事長陳志，指控他在柬埔寨涉及跨國電信詐騙與洗錢，連台灣分支也難逃制裁。北檢接獲情報後出手搜索，查扣在台資產與豪車多達26輛，其中最驚人的是身價高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron，台灣已知僅有二輛。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Honda 全新入門 SUV 特仕亮相！專屬套件強化越野風格 售價同步揭曉
Honda 近日在印度為全新入門休旅 Elevate（日規稱 WR-V）追加 ADV Edition 特仕版，透過專屬外觀內裝配備強化粗獷越野氣勢，當地開價 152.9 萬盧比（約台幣 53 萬元），以實惠價格提供一個更具戶外風格的入門 SUV 選擇。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」
「你擋在這邊幹嘛」違停擋路還下車嗆聲 駕駛遭「罵回車上」EBC東森新聞 ・ 12 小時前
車庫藏豪車「Bugatti」 太子集團蒐齊「四大神獸」
太子集團遭檢方扣押的不法所得中，竟藏有26輛總價值高達4億7千多萬元的豪車，引起各界關注。其中最為矚目的是台灣僅有一輛、價值約2億元的白色「山豬王」Bugatti超跑。太子集團不僅擁有這輛超跑之王，還蒐集齊全法拉利、麥拉倫P1及保時捷918等「三大神車」，展現其奢華生活風格。汽車專家指出，這些被查扣的名車均為限量款式，具有極高的收藏及保值價值。TVBS新聞網 ・ 1 天前
Lexus 熱門豪華休旅 NX 粗獷氣勢升級！化身戶外露營車投奔大自然
2025 年 SEMA 汽車零配件展已在今（11/5）日盛大開幕，帶來許多精彩可期的改裝作品，其中日本知名汽車內裝供應商 Hayashi Telempu 也精心打造一輛客製化 NX，結合 Lexus 精緻設計及戶外元素，為日系豪華休旅開創出全新價值。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前
2025米蘭機車展三陽Joyride 300「沒龍骨」重車台灣也很想要！通勤車定位誰不愛？
2025米蘭機車展三陽Joyride 300「沒龍骨」重車台灣也很想要！通勤車定位誰不愛？SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
普發現金1萬元開放登記 NISSAN幫你把1萬變6萬！
財政部普發現金1萬元正式上路，NISSAN火速跟進推出限時回饋活動！即日起至11月28日止，只要入主國產全車系，不僅享有超殺優惠價，還能自費1萬元就拿到價值最高6萬元的加碼禮，包括首年乙式車體險補助與升級版「盲點救星套件」，讓購車民眾真正感受到現金變大的快感。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新北三重車禍！汽機車路口發生碰撞 騎士噴飛「空中旋轉2圈」重摔地
昨（5日）下午3時許，新北市三重區正義北路、安慶街口，發生一起交通事故，28歲的陳姓男子駕駛自小客車，於正義北路路邊起步迴轉時，不慎與22歲陳姓機車騎士發生碰撞，陳姓騎士當場噴飛、空中旋轉2圈，後座乘客也被擊落，最後2人重重摔倒在地，警消獲報後趕抵，立即將傷者送醫救治。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的
Toyota Land Cruiser FJ源自中國設計師？但…事實總是比較殘酷的SiCAR愛車酷 ・ 10 小時前
中國吉利引擎這麼猛？Mercedes-Benz賓士CLA Hybrid從180到220都用這顆
中國吉利引擎這麼猛？Mercedes-Benz賓士CLA Hybrid從180到220都用這顆SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
桃園捷運綠線北段5站區間 展開動態測試
[NOWnews今日新聞]桃園捷運綠線建設持續傳出捷報，捷運工程局宣布，綠線列車進一步擴大測試範圍，從原先今年7月中旬的G13(南竹中正北)站至G14(蘆竹中正北)站2個高架車站區間，再延伸至G15b...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
Audi A3 推 26 年式陣列更新，售價 142 萬起！
Audi 2026 年式 A3 Sportback 全車系升級標配智慧駕駛輔助科技，導入「前方橫向車流輔助系統」、「Park assist plus 自動停車輔助系統」與「360 度環景輔助系統」，以安全科技打造更安心、更直覺的都會駕馭體驗，建議售價自 142 萬元起。2GameSome ・ 9 小時前
酷炫個性外型到位！但 Aeontek Coopop 01 會是通勤代步的好選擇嗎？
定位為微型電動車的Aeontek宏佳騰Coopop 01，除了依規可提供免駕照、14歲以上族群騎乘以外，更擁有了一副創新與個性的造型，是否能吸引到更多族群使用？又該如何與單車甚至電動滑板車區隔？這一次是的試駕，其實也同時可以針對微型電動車的市場深入思考。2GameSome ・ 1 天前
車流混亂一瞬間 高雄街頭上演真實版！
【記者 宋祥霖／高雄 報導】左營分局於11月5日18時許獲報，高雄市左營區民族、大中路口發生一起交通事故，立即台灣好報 ・ 13 小時前
Maserati攜手Alfa Romeo打造全新工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE
Written by: Bear熱情與專業知識結合在一起，共同創造出非凡的作品。義式先鋒代表Maserati創立110週年以來，在汽車造車工藝的旅途中與時代並行，持續為收藏家們打造獨一無二的藝術品，在4月正式發表成立Officine Fuoriserie全新創作工坊後，今日於義大利的汽車谷(Motor Valley)，誕生了一座全新的汽車工藝殿堂：BOTTEGAFUORISERIE。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
特斯拉Tesla又將孩童困在車內！驚動美國聯邦政府要求原廠交出內部文件！
特斯拉Tesla又將孩童困在車內！驚動美國聯邦政府要求原廠交出內部文件！SiCAR愛車酷 ・ 11 小時前
進攻入門純電市場！Hyundai Inster 採三車型陣容投放上市，建議售價 94.9 萬起！
此次由南陽實業導入的全新INSTER，不僅宣告Hyundai汽車在台電動化布局邁入全新階段，更完成「從入門都會到性能跑旅」的全級距純電產品陣線，讓消費者以更親近的門檻，體驗最新純電科技與設計美學。INSTER今日(6日)正式上市，提供三款車型，建議售價 94.9 萬起！2GameSome ・ 5 小時前