裕隆集團捐3000萬、免費代步車 「移動超人」助花蓮光復鄉重建

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流引發嚴重洪災，造成當地交通中斷、逾600輛車輛報廢。裕隆（2201）集團執行長陳莉蓮整合集團資源，啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，總捐助金額達3,000萬元。其中，中華汽車（2204）響應捐出1,000萬元，展開「中華光復計畫」，以「交通賦能」與「在地協力」為兩大主軸，協助居民恢復日常運輸能量。

提供購車補助與社福車輛申請 重建交通命脈

中華汽車號召全台拖吊業者，災後第一時間進入光復提供逾60台受損車輛的免費拖吊服務，同時推出「購車優惠補助」、「2年5萬公里延保方案」及災損車主購車萬元優惠等。



此外，鑒於花蓮光復鄉洪災造成大多數民眾車輛泡水報廢，未來仍有交通購車需求，裕隆集團旗下中華汽車、裕隆汽車、台元紡織提撥1,500萬元，用以實質捐贈，預計捐出15台集團品牌車款。同時，中華汽車、裕隆汽車也提撥專款1,000萬元，提供光復鄉受災車主選購中華三菱、NISSAN車系以及LUXGEN車系的的專屬優惠購車方案：補助災民中華三菱最低購車價近33萬，NISSAN最低購車享48.8萬，LUXGEN購車最低價54.9萬，協力降低災民移動上的負擔。



此外，中華汽車也開放「公益社福團體車輛申請管道」，首波將捐贈車輛給「一粒麥子基金會－光復中心」及「友洗社創」，協助長照與災區清潔行動，落實企業關懷。

維修服務深入偏鄉 公益返廠與候鳥車隊重返光復

為支援災後行動，中華汽車整合匯豐汽車與順益汽車服務體系，展開「公益返廠健檢」及「候鳥車輛維修巡迴服務」。光復鄉居民可於12月底前享有免費檢修與優惠維保；公益團體車輛則由MAXXIS提供免費輪胎更換；12月6日「候鳥車輛維修巡迴服務」將於光復國小設置行動服務站，為泡水車與偏鄉車輛提供現場維修支援。



另外，中華汽車長年在光復推動「幸福守護專車」，支援太巴塱與光復國小少棒隊，現也成為接駁學童往返收容中心的重要車輛。災後公司並捐贈J SPACE與菱利實習車輛及引擎變速箱等零件予光復商工，協助學校重建實習設備，加速恢復教學運作。

智慧產業園區獲核定 通往永續轉型新里程

在企業社會責任之外，中華汽車也持續推進轉型布局。其「智慧產業園區開發計畫」日前獲桃園市政府正式核定，總投資額預計達40億元，將整合整車研發、測試驗證、綠能設施與AI智慧檢測，打造新能源車與智慧製造核心基地。

中華汽車智慧產業園區獲桃園市府核定通過，將整合整車研發、測試驗證、綠能設施與AI智慧檢測，打造新能源車與智慧製造核心基地。（中華汽車提供）

園區導入太陽能發電與電池回收儲能系統，落實2050淨零碳排目標，並吸引專業人才投入，成為推動在地產業升級與永續發展的重要推力。

從花蓮災後重建到桃園智慧園區落地，中華汽車以行動展現企業社會責任與永續創新雙軸發展，不僅支援地方居民重建交通，更以科技與綠能為核心，為台灣車輛產業開創更具韌性的未來。



