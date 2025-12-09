裕隆集團旗下格上租車 明年將打造樂齡服務平台

格上租車總經理林群盛表示，明年將配合政府長照3.0政策，打造樂齡服務平台，推出無障礙接送服務，建立良好商業模式進入長照生態圈。(記者楊雅民攝)

〔記者楊雅民／台北報導〕不畏雙稅衝擊，裕隆(2201)集團旗下格上租車營收與獲利雙雙成長，格上租車總經理林群盛表示，明年將配合政府長照3.0政策，打造樂齡服務平台，推出無障礙接送服務，建立良好商業模式進入長照生態圈。

林群盛表示，目前台灣長照產業前景看好，但結構破碎，缺乏場景整合，格上將以「移動整合樂齡服務」為核心，打造完善的樂齡服務生態系，以格上「閣下至上」的品牌基礎，優秀的派遣能力及24小時客服能量，打造樂齡服務平台。

透過派遣接送，加深與地方政府及長照機構密切合作及自費派案模式，形塑銀髮照護、樂齡生活的客服中心，成為樂齡服務的入口；未來將持續評估醫材輔具、健康食品代銷，與照服人才培育、金融保險、健康管理等跨領域合作，長期目標完善樂齡服務生態系。

明年第2個營運重點是在AI應用上更積極投入，聚焦3層面：一是利用AI將客戶的痛點轉化為興奮點；二是透過AI提升內部運營效率；三是透過AI提高客戶附加價值，例如延伸租車後的消費行為。

長期目標是開發「移動服務」與「用車服務」兩種AI代理人(agent)，開發「智能移動AI代理人」，整合用車數據、交通資訊與使用者行為，為顧客提供即時且個人化的智慧移動建議。

未來，AI助理將能主動協助顧客完成車輛租賃、串接多元交通工具、即時回報車況，甚至代為完成餐飲或住宿訂位服務，實現「一機在手、移動無界」的智慧出行願景。

林群盛並指出，儘管4月關稅與貨物稅議題導致新車市場低迷，消費者觀望情緒延續，並連帶影響中古車銷售與售後維修市場，加上國旅不振衝擊出遊租車需求，裕隆集團移動服務事業仍繳出亮眼成績，營收年增5%，獲利年增逾3成.

營收成長主因來自共享車規模擴大，出國旅遊回溫，機場接送與道路救援趟次超越預期，車輛拍賣與認證台數亦有增長，加上控管成本費用，格上及子公司突破環境挑戰，創造超預期的營收及獲利表現。

隨著汽車進口關稅和貨物稅雙稅政策趨於穩定，他認為，2026年中古車市場將由「觀望」轉向「釋放」，大量遞延新車訂單掛牌，汰換舊車與準新古車供給增加，短期價格壓力後回歸正常，交易量預期成長。

新車降稅促使中古車價調整，有助庫存去化，整體供需健康，市場展望樂觀。

