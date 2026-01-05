裕隆集團花蓮光復重建「愛的里程」系列：裕隆汽車捐贈Nissan X-TRAIL支持芥菜種會深耕社福韌性防護網

二0二五年九月馬太鞍溪堰塞湖溢流引發複合式災變重創花蓮光復鄉在地交通動能，居民車輛因泡水損壞報廢，嚴重影響日常民生交通。裕隆集團執行長嚴陳莉蓮於災後第一時間啟動「花蓮光復災後重建行動力計畫」，整合集團企業捐助三千萬元提供集團本業汽車價值鏈資源，從第一時間急難救助投入高效拖吊車隊、免費代步車租借及購車維修資源，到陪伴中長期復原，以捐贈車輛支持全國性防災與在地社福組織，協力部署災後重建每一階段所需的交通動能。

其中，在本次重建計劃中，裕隆汽車捐助一千萬元用以支持災民優惠購車補助，與捐贈車輛支持在地社福與全國性防災團體。昨五日裕隆汽車與裕隆日產團隊特別來到花蓮習藝所，捐贈一輛NISSAN X-TRAIL予長期深耕花蓮在地的社會福利組織「基督教芥菜種會」，提供在地社工日常訪視與急難救助的行動力（見圖）。

災後重建計畫串聯企業與地方，共創共好協力生態系。裕隆汽車以企業本業移動力資源，提供災民優惠購車補助與車輛捐贈，成為重建家園的堅實後盾；裕隆日產扮演長期陪伴角色，二0二五年透過「愛的里程」平台支持芥菜種會，協助全台社工運用Nissan車款的共享汽車協助社工擴展服務量能深入全台各地，全年累積服務里程達三十五萬五千七百八十八公里、出行超過二三六趟次。在花蓮光復受災時，也串聯NISSAN品牌與在地經銷服務夥伴組成超人志工，支援芥菜種會社福救助，落實服務陪伴在地。

芥菜種會是國內具備社福救助的全國性組織，也是裕隆集團公益平台「愛的里程」公益夥伴，除了日常社福共享交通贊助，二0二四年花蓮秀林鄉地震、二0二五年花蓮光復鄉洪災，裕隆也投入交通服務支持芥菜種會強化急難交通機動能力，助力社福團體能夠即時投入第一線關懷，開展社工訪視、物資調度、熱食供應及家園修繕等緊急服務，同時，在重建階段，也能持續提供在地社工陪伴孩童、照護者與社區重建生活的行動力，透過企業社會責任與社會福利組織一同部署民間社福救助韌性防護網。芥菜種會李肇家執行長認為企業在實踐ESG時，最關鍵的不僅是一次性投入，而是資源能否真正貼近第一線情境，感謝裕隆汽車的公益響應，未來將持續透過以工「帶振」、在地就業支持與家庭陪伴，協助受災住民逐步恢復自立。

支持習藝所以工「帶振」，協助光復鄉受災戶生活賦能

在贈車儀式後，芥菜種會特別邀請裕隆汽車與裕隆日產志工團隊來到花蓮習藝所，與地方居民一同揉麵團、壓模型做餅乾。這是芥菜種會為幫助災民們規劃的以工「帶振」計畫，透過「手作溫暖、共築家園」提供就業支持與家庭陪伴，協助受災住民逐步恢復自立。

近年極端氣候頻繁挑戰台灣，歷經花蓮地震、洪災重創後的緊急救援，也讓裕隆集團持續省思預防災變的急難救助交通網絡部署。裕隆集團旗下裕隆汽車、裕隆日產以「移動力」為核心解決方案，培力地方組織深化服務量能，打造防災車隊鋪建社會韌性網。裕隆汽車永續長卓哲宇協理分享，交通是日常生活維運與急難災變重要民防資源，也是地方創生的基礎。裕隆汽車做為在地國產車廠，持續為民眾提供國產車輛普及交通，並串聯移動運輸可用性資源，為台灣提供移動力解決方案。今年，裕隆汽車捐贈一千萬元展開「裕你同行 陪伴光復」計劃，在贈車外也持續提供在地購車補貼，讓通勤、就醫與生活逐步回到正軌。

NISSAN在此次災情中，動員志工夥伴與專業技師，從苗栗三義出發前往協助救援、車輛檢修，也提供物資關懷陪伴災民，用行動傳遞希望與能量。裕隆日產副總經理李昌益表示，透過與芥菜種會這樣專業的社福救助組織合作，讓車輛移動變成更多的行動力，放大社工夥伴的服務量能，成為全國急難救助協作的「交通韌性節點」，讓救援力量能更快抵達需要的地方，NISSAN專業車型與在地保修能量可以提供芥菜種會與在地社福夥伴安全與安心的行動支持，陪伴災民一起光復重建之路。

裕隆集團公共事務暨永續溝通處陳蔓嫻總監也呼應，「愛的里程」公益平台將持續串聯企業與社福組織成為重要策略夥伴，為台灣這片土地部署交通防護網，就像身體的血液系統一樣，透過交通就可以承載更多食醫助行的資源，讓養分可以分送到社會需要的角落。

隨著鑰匙穩穩交付到芥菜種會手中，集結溫暖與愛心的餅乾出爐，交車儀式圓滿完成，裕隆集團在災後持續陪伴花蓮穩健前行的力量，也踏實抵達這片土地。未來，車輛將深入每一條重建之路，成為災民有力的依靠。裕隆集團也會持續落實企業社會責任，與花蓮並肩同行，讓移動力化為社會的永續力量，陪伴災民家庭在車輪轉動間，一步步走向更美好的明天。