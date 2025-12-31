裕隆「硬派卡Impact Car」開啟跨域合作，翻轉偏鄉永續教育模

裕隆集團「硬派卡Impact Car」駛入金山國小的校園，讓小學生不只在教室裡學習，而是透過互動，在生活場景中體驗什麼叫「永續」。(圖片來源：地球解方)

持續以交通專業縮短城鄉落差、回應社會真正需求的裕隆集團，在2025年底，完成永續行動車「硬派卡 Impact Car」的打造，並於金山國小展開入校行動。更在地球解方與永續教科書的串聯下，與文化大學「北海小英雄USR計畫」，透過跨域協作，打造一座可被各種永續內容上架的行動平台，讓永續教育隨車進入偏鄉校園與在地社群。並在一場對談中，分享了各自的心得。

跨域串聯教育創新與地方永續

以裕隆集團執行長嚴陳莉蓮捐贈、中華汽車自主研發J SPACE車輛作為載體的永續行動車「硬派卡 Impact Car」，希望能全面升級「移動服務」，從提供多元車輛出發，打造能夠承載多元永續主題的開放式平台。「裕隆集團ESG軸線上雖然一直扣合著交通移動，但我們不斷在思考除了捐車外，還能形成什麼樣的偏鄉交通新模式？因此開啟了我們對於車輛的很多想像。」裕隆集團公共事務暨永續溝通部部長陳蔓嫻說，這一次她希望將永續議題以車輛載入偏鄉，讓孩子們不僅在課本上看到永續，更可以實際體驗正在發生的社會創新。

地球解方總召集人楊振甫表示：「裕隆在交通移動的專業上，一直以來都非常實際回應社會的需求，把組織核心的能量轉化成社會影響力。以車輛為載體，將團隊跟內容透過服務設計支援第一線的偏鄉或教育現場。」

裕隆集團公共事務暨永續溝通部部長陳蔓嫻(左上)、地球解方總召集人楊振甫(右上)、永續教科書研發品牌總監伍志翔(左下)、文化大學永續創新學院院長方元沂，於對談中分享「永續行動車 Impact Car」的發想與打造過程。(圖片來源：地球解方)

夥伴關係是永續行動的重要關鍵

文化大學永續創新學院院長方元沂指出：「文化大學長期耕耘北海岸，這次的行動主要場域選在金山國小，從地理位置，可連線到金山高中與金山老街；從關係人角度來看，更可向外連結家長與附近的社群。」課程內容將搭配金山的特色，從高齡社會的樣貌、在地食材到地方產業變遷等，讓小學生不只在教室裡學習，更能透過與長者、社群的互動，在生活場景中體驗什麼叫「永續」。方元沂並提到，企業的ESG要真正能發揮永續力量，必須要有目標有系統，才能衡量成果，而在「硬派卡」這個專案，協作本身就十分具有影響力，並實踐了SDGs中的夥伴關係。

永續教科書研發品牌總監伍志翔則表示，「永續教科書的任務是促進價值共創，這次產生了三項創新突破，一是設計了帶狀的學習課程，二是車輛不是開進校園卸下貨物，而是開啟翅膀為孩子們以互動的方式，帶來全新的體驗，三是將重心放在事前的討論，無論是議題或者參與方式等，都細化到可以完全對接上後續資源，達到最佳的效益。」在參與過程中，每一個人都互相學習，都對永續教育有了新的認識。

硬派卡開啟鷗翅後，成為共創課程夥伴展現永續議題的舞台，未來將有不同的組合與面貌。(圖片來源：地球解方)

永續行動車的魔術方程式

「我一直覺得車子是空的，就有機會載入更多的東西。所以在設計這台車時，是希望保留它的空，才能放入各種可能性。也可以說 impact car=X+Y，X與Y可以是在地社群，也可以是社創組織，只要改變X與Y，硬派卡就能有新的呈現。」陳蔓嫻希望這台車是一個會移動的魔術方塊。

金山只是第一站，下一次「硬派卡」會在什麼地方、載著誰的故事出發，正等著更多的學校與在地夥伴，來敲敲車門加入大聯盟共同協作。誠摯邀請永續議題共創課程夥伴一起「上車」。

