裕隆：第4季市況回溫 觀察貨物稅減徵效應是否延續

（中央社記者鍾榮峰台北19日電）裕隆副總經理李建輝今天表示，第4季市況有初步回溫跡象，預期今年台灣新車掛牌數可維持40萬輛以上，將觀察貨物稅減徵政策效應可否延續到2026年；明年車市待關稅議題明朗後，加上貨物稅效益，再進一步推論。

裕隆下午舉行線上法人說明會，法人問及鴻華先進有意整合納智捷（LUXGEN）品牌消息，李建輝表示，裕隆秉持公司治理原則，資訊公開透明，所有重大訊息對外揭露，會按照程序和主管機關要求對外說明。裕隆與合作夥伴業務推動正按照預定計畫進行，對於外界傳聞及媒體報導，裕隆無法評論，若有新的訊息，以公司對外正式公告為主。

觀察今年前10月台灣車市，裕隆表示，今年前10月台灣新車領牌數約33.1萬輛，較2024年同期下滑約12%，主要是5月開始關稅和貨物稅變數影響；9月起貨物稅減徵政策實施後，10月領牌數年增4%，有初步回溫跡象，第4季市況持續觀察，看貨物稅減徵政策效應可否延續到2026年。

裕隆指出，第3季導入MG G50+車型，提升三義廠稼動率，第2季底擴大動力電池量產製造，提升能源電池生產規模，建立本土化供應能力；未來規劃推動儲能產品外銷海外市場，期盼儲能事業成為未來成長動能。

展望今年和2026年車市，李建輝指出，今年4月起對等關稅變化，對下半年車市影響大，但仍預期今年台灣新車掛牌數可維持40萬輛以上。由於汽車關稅議題未明，目前貨物稅減徵效益持續觀察中，預估2026年台灣車市有難度；將待關稅議題明朗後，加上貨物稅效益，再進一步推論。

法人問及n5新電動車款計畫進度，李建輝表示，裕隆持續配合鴻華先進委託進行作業，時程與品牌規劃，由鴻華先進對外說明，相關進展有機會在21日至22日的鴻海科技日上公布。

觀察台灣電動車市場，李建輝表示，2024年納智捷n7上市後，加上國外電動車大廠品牌推動，到2025年，台灣純電動車平均單月市占率可到12%至13%左右；相較中國大陸和歐美電動車市場，台灣純電動車占比相對較低，未來是否進一步誘發銷售，可關注各品牌車廠規劃中長期新車型上市進展。（編輯：張良知）1141119