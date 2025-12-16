裘莉動刀「切除雙乳」防癌！首度公開手術疤痕登封面

娛樂中心／王靖慈報導

50歲的好萊塢巨星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie），擁有亮麗外型與精湛演技，主演多部經典作品，如《黑魔女：沉睡魔咒》、《史密斯任務》等，以及對慈善事業的熱忱，深受大眾喜愛。近日，她登上雜誌封面，首度公開自己雙乳切除手術的疤痕，再度掀起大眾討論與關注。





安潔莉娜裘莉受邀擔任《時代雜誌法國版》創刊號封面人物，並在鏡頭前展現當年手術後留下的疤痕。（圖／翻攝自「timefrance」IG）

《時代雜誌法國版》在IG上放出拍攝片段畫面。（圖／翻攝自「timefrance」IG）





安潔莉娜裘莉此次登上《時代雜誌法國版》創刊號封面，她罕見以真實樣貌面對鏡頭，畫面中的裘莉身穿黑色大V領針織衫，眼神寧靜且透著堅毅，輕輕將手覆於胸前，並在訪談中談及主演新片《Coutures》，她在裡面飾演一名確診乳癌的美國導演，角色設定也讓她與自身的家族病史產生深刻共鳴，因此選擇首次公開手術疤痕，象徵對乳癌預防的倡議。

安潔莉娜裘莉希望透過分享自己的故事，能給予女性帶來力量與勇氣。（圖／翻攝自「timefrance」IG）

安潔莉娜裘莉表示，她曾通過BRCA基因檢測（透過抽血或組織檢體，評估乳癌、卵巢癌等罹患風險）得知自己處於高風險，罹患乳癌的機率高達87%，卵巢癌風險也達50%，因此在經過醫師評估與深思熟慮後，選擇進行預防性雙乳切除手術，當時引發全球討論，甚至帶動法國乳癌篩檢率提升約20%，超強引響力還被稱為「安潔莉娜裘莉效應」（Effet Angelina）。她也強調，基因檢測與癌症篩檢應該更普及，表示：「每位女性都有權獲得資訊，並為自己的健康做選擇」，作為長年投入慈善工作的公眾人物，她再次呼籲醫療體系重視公平性，無論財力厚薄、居住地不同，都應享有平等的醫療資源。









