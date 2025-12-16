裘莉震撼登法國《時代》雜誌封面 首度公開雙側乳房切除疤痕
美國影星安潔莉娜裘莉在本週發行的《時代雜誌法國版》創刊號中，拍攝一組具震撼性的寫真，首度公開展示她進行雙側乳房切除手術後留下的疤痕，這組由攝影師高德柏格掌鏡的照片，登上該雜誌的封面，引發廣泛關注。
以積極人道主義工作聞名的裘莉向雜誌表示：「我和許多我愛的女性都擁有這些疤痕。每當看到其他女性分享她們的傷痕時，我總是很感動。」她強調，這次公開展露傷痕，是為了推動醫療平權。她對《時代雜誌法國版》說：「獲得篩檢與醫療照護的權利，不應因財力或居住地受限。」
曾獲奧斯卡最佳女配角獎的裘莉，在2013年公開宣布，因帶有基因缺陷且有家族病史，被評估為罹患乳癌的高風險群，故接受雙側乳房切除手術；並於2015年進一步進行雙側卵巢切除手術。裘莉當年公開此決定的舉動，鼓舞了全球無數女性主動接受癌症篩檢。
裘莉的最新主演電影《時裝》（Coutures，暫譯）由法國女導演艾莉絲溫諾克爾（Alice Winocour）執導，預計於2026年2月上映，據悉，這部電影的故事內容也呼應裘莉與癌症對抗的親身經歷。
值得一提的是，《時代雜誌法國版》創刊號是這本美國知名雜誌的首個國際版本，由360BusinessMedia集團收購發行，本期內容除了裘莉的專訪外，還包括對美國駐法大使的訪問、烏克蘭頓巴斯地區的深入報導，以及對藝術品非法交易黑幕的調查。
