裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。

布萊德彼特（左）與安潔莉娜裘莉（右）於2016年分手申請離婚。（圖／翻攝自臉書）

外媒報導，裘莉已於2025年7月低調出售位於紐約曼哈頓上西城、持有近30年的公寓。該房產她於1997年僅以49萬美元購入，近期以約180萬美元成交，雖然成功獲利出脫，但出售消息直到最近才曝光。與此同時，她位於洛杉磯洛斯費利茲（Los Feliz）地區、價值約2450萬至2500萬美元的豪宅，也傳出正準備推向市場，已開放通過審核的潛在買家參觀。

知情人士透露，裘莉近年「正努力維持在洛杉磯的生活方式」，長時間官司支出讓現金流明顯吃緊。一名選角經紀人則指出，裘莉近年為了專注照顧孩子，主動婉拒多項演出邀約，雖然選擇令人敬佩，但確實影響收入，也成為她考慮移居海外的重要原因之一，「在海外生活，資金可以撐得更久。」

事實上，裘莉並非首次表達離開洛杉磯的想法。她曾在2019年受訪時直言，等所有孩子滿18歲後，希望能長時間居住海外，目前則必須配合孩子父親的主要居住地。由於雙方先前的監護權協議，在孩子尚未全數成年前，她仍需以洛杉磯為生活基地。外媒也指出，隨著最小的雙胞胎Knox與Vivienne將於今年夏天滿18歲，裘莉在居住地選擇上，終於有望獲得更大的自由度。

報導分析，裘莉考慮未來往返美國與海外，可能將更多時間放在柬埔寨或歐洲生活。她過去曾多次公開表達對柬埔寨的喜愛，也在當地持有相關資產。相較於「經濟困境」的說法，另一派觀點認為，她出售房產，更像是在為「不再以好萊塢為中心的人生」提前布局。

不過，外界仍將焦點放在那場曠日費時的酒莊官司上。自2016年提出離婚以來，裘莉與小布針對價值約5億至6,200萬美元的Miraval酒莊產權對簿公堂多年，法律費用驚人。知情人士形容，這場被圈內戲稱為「玫瑰酒戰爭」的官司，燒錢速度宛如「把鈔票丟進營火裡」。

所謂的「好萊塢破產」，並非真的財務崩潰或入不敷出，而是指在維持6名子女生活、龐大律師團隊與長期法律戰的情況下，即便身為全球一線巨星，資產配置與現金流仍受到嚴重擠壓。外媒也直言，對裘莉而言，這樣的狀態可能只是「少買幾棟豪宅、少一座私人島嶼」，但仍足以讓外界側目。

