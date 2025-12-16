裘莉12年前預防癌症切除雙乳 首度公開手術疤痕
現年50歲好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）2013年投書媒體，自曝因為家族患有乳癌的機率高，她花了3個月的時間完成完成預防性雙乳切除術，為降低罹癌風險。近日她為《時代雜誌法國版（Time France）》創刊號拍封面，首度公開手術疤痕。
據外媒報導，裘莉受訪表示，此次站出是為了呼籲大家正視疾病，並表示每個人都應該有提前預防疾病的權利，「不應該因為財力或居住地侷限任何人獲得疾病篩檢或醫療照護的權利」，她也表示很多女性因為各種原因有各種疤痕，「我常常很感動看到其他女性分享自身的傷疤」，而裘莉這次的照片是由攝影師高德柏格（Nathaniel Goldberg）掌鏡拍攝。
裘莉12年投書給《紐約時報》，標題為「我的醫療選擇」，透露她的母親瑪琳絲貝唐（Marcheline Bertrand）與乳癌奮戰快十年，56歲過世，因為「她撐得夠久，得以見到我頭幾個小孩並將他們抱在懷裡，但我的其他小孩永無機會見到她，並體會她的愛與慈祥」，而瑪琳絲貝唐2007年病逝。
裘莉說，孩子們擔心她會跟她的母親有一樣的結果，因此先去做了基因檢測，據醫師估計，裘莉有87%的機率罹患乳癌，罹患卵巢癌的風險則為50%。當她正視自己有可能罹病，她便決定主動出手，降低罹癌風險，先動了兩個預防性乳房切除手術，而她當時的伴侶布萊德彼特幾乎全程陪伴。
最後，裘莉當時表示手術疤痕很小，家人們沒因此被嚇到，她也在切除手術後9個星期進行了乳房重建手術，而裘莉當時最後重申，決定公開這件事的主因是勉勵跟她有一樣家族病史的女性，她明白做這個決定很困難，「但我很高興做了這個決定，現在我罹患乳癌的機率從87%降為5%，我可以告訴我的孩子，他們不用擔心會因為我罹患乳癌而失去我」。
