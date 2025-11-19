補上能源國安最致命缺口 林岱樺要求行政院以國安規格啟動國氣國運

▲林岱樺：沒有國氣國運，就沒有能源國安，要求行政院以國安規格補上能源缺口。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】立法院今日質詢能源政策時，民進黨立委林岱樺直指，台灣2030能源轉型規劃中，天然氣占比將高達50%，然而現階段「國氣國運」推動仍停滯不前，形成國家能源安全最大戰略缺口。她強調：「任何一座接收站延誤、任何一條運輸線中斷，台灣的電力、民生與國防都會在一天之內陷入風險。沒有國氣國運，就沒有能源國安。」

林岱樺指出，行政院與經濟部推動多年的「國氣國運」計畫，至今雖訓練546位船員，但實際登船實習者不足30人、留任者僅18人，更關鍵的是台灣目前仍無任何國籍 LNG 運輸船。在福建號成軍、南海局勢升溫之際，沒有國籍船、沒有船員、沒有長約，意味著台灣的能源安全每天都在暴露風險。她要求行政院具體說明國籍 LNG 船建造進度，並研議將 LNG 運輸納入國安航運體系。

三接爭議不是媒體審判 七接完工是全國戰略核心

針對近期三接二期預算爭議，林岱樺表示，能源工程攸關國家安全，廉潔是最基本的要求，中油應主動與檢調、政風單位協同調查，「勿枉勿縱」。她同時提醒，在四接動工延後、北部進氣受限的情況下，七接的重要性已不只是地方議題，而是台灣能源穩定的最後防線，完工後每小時可供氣 1,600 噸，影響全國供電。「七接必須以能源國安建設專案規格推動。」林岱樺強調。

冷能不是廢棄物 而是國家策略資源

林岱樺指出，國際上大阪、東京、橫濱等地早已利用 LNG 冷能發展食品加工、冷鏈物流與新材料產業，但台灣仍將冷能排入海中。「七接具備絕佳條件，應以能源副產轉化產業韌性，從儲氣進化為儲能。」她建議在七接周邊規劃「冷能產業帶」，結合南星、紅毛港腹地，推動冷鏈物流、循環材料及海洋教育園區，透過能源技術帶動下一波高雄產業鏈升級。

林岱樺：不要切割問題，要縫合戰略

林岱樺重申，目前國氣國運、接收站建設、冷能回收及廉政調查被拆分處理是國安風險來源，呼籲行政院統整成「國家能源安全行動方案」：1. 以國安架構推動國氣國運與國籍船計畫、2.以產業政策延伸冷能利用與港灣再生、3.以廉政機制確保三接、四接、七接預算透明。

「經濟安全為國家安全，要求經濟部比照日美，從經濟安全角度建立天然氣接收站的穩定機制。」

林岱樺表示，只要台灣少一天國籍船、少一套冷能系統、少一份廉政信任，能源安全就多一分風險。她呼籲行政院與經濟部以戰略決心補上能源缺口，讓台灣能源安全不再受制於國際情勢。（圖╱林岱樺立委辦公室提供）