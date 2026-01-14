補上辦公室資安漏洞 宏羚攜手奧義賽博搶終端資安大餅

能率創新旗下子公司、準興櫃公司宏羚今（14）日宣布與資安大廠奧義賽博簽署策略合作協議。雙方將鎖定企業經常忽略的「事務機資安破口」，將AI自動化資安軟體導入終端設備，這也標誌著宏羚正式從傳統事務機租賃商，轉型為資安整合服務供應商。

事務機成駭客新跳板 企業資安浮現「燈下黑」

隨著企業數位轉型與AI應用加速，資安戰線已從機房延伸至每一台終端設備。宏羚指出，過去被視為單純輸出工具的印表機與多功能事務機（MFP），如今已演變為具備儲存、運算與連網能力的「微型電腦」，可直接接觸企業內部機密文件與核心系統。

然而，多數企業的資安防禦網仍集中於IT機房與個人電腦，事務機往往成為防護上的盲點，目前已有駭客利用印表機作為入侵企業內網的起點，進行勒索或資料竊取。宏羚強調，針對這類辦公設備的終端防護，已成為企業資安治理的下一波剛性需求。

結合「國家隊」 打造資安金鐘罩

此次合作的奧義賽博曾獲國發會「Next Big」獎項，被市場視為台灣「資安國家隊」代表，透過結盟，奧義賽博的AI自動化資安技術將直接落地至宏羚的服務體系中，形成從硬體設備到資安代管的一站式解決方案。

宏羚在事務機租賃與耗材市場深耕多年，累積超過4萬家客戶，涵蓋科技、金融、製造業及公部門。宏羚表示，由於公司與企業管理部門擁有長期且高黏著度的信任關係，這使得宏羚在推廣資安服務時，具備其他新進業者難以複製的通路優勢，即直接在既有的維運服務上，「疊加」資安防護功能。

商業模式再進化 從硬體租賃轉向訂閱制服務

對於投資市場而言，此次合作最具指標性的意義在於宏羚商業模式的質變。宏羚指出，公司發展方向將由傳統的一次性硬體銷售或租賃，轉型為「資安與軟體服務的入口」。

法人分析，隨著資安服務營收比重增加，宏羚將能從傳統硬體通路商，升級為具備高附加價值的服務供應商（MSP）。這種具備續約特性的服務型收入，長期來看將有助於優化獲利結構，並提升企業評價。