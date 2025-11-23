補上2019缺席遺憾！澀谷昴鐵肺飆唱 承諾：我還會再來

澀谷昴在台上玩超嗨，讚嘆台北歌迷揮舞毛巾超用心，笑說：「吃到棉絮了！」遠大娛樂提供

日本創作歌手澀谷昴（渋谷すばる）昨（22日）晚首次登上Zepp New Taipei舞台會歌迷，正式實現出道以來首次以個人名義在台灣開唱的心願。他以爆發力十足、極具穿透力的嗓音與舞台魅力，一口氣演唱包含新專輯《Su》收錄曲在內近20首個人創作，還特地練習中文與台語熱情問候：「大家好，我是澀谷昴～」「呷飽未？」瞬間引爆現場尖叫與狂揮毛巾，氣氛從第一秒就全面沸騰。

澀谷昴全力飆唱！最棒的舞台獻給台北

澀谷昴在台北個唱大飆鐵肺唱功。遠大娛樂提供

演唱會甫開場，澀谷昴便火力全開，連唱三首〈繋がる -Su ver.-（TUNAGARU -Su ver.）〉、〈Nekonome〉與〈人間讃歌〉，直接帶領歌迷衝進他的音樂宇宙。終於如願來台，他先前在訪問中便透露自己「正全力準備，只想把最棒的舞台獻給台北」。而他也以音樂完美兌現承諾，從第一個音符到安可最後一刻都毫不鬆懈，以鐵肺般的嘹亮高音征服全場。

廣告 廣告

澀谷昴終於來到台北開個唱。遠大娛樂提供

從血性搖滾的〈Su〉到細膩深情的〈さらば（SARABA）〉，澀谷昴的情緒流動自然、收放自如，堅強歌唱實力震撼了Zepp New Taipei。演唱歌曲〈Strike Zone〉時，被現場熱烈氣氛感染的澀谷昴，不忘幽默互動：「哇，你們真的揮毛巾揮得很用力欸！唱歌的我都吃到棉絮了！」笑翻全場。緊接著〈マリネ（Marine）〉為本場與樂隊重新特別編曲，讓歌迷又驚又喜。

澀谷昴約定下次再見

澀谷昴賣力與歌迷互動，還特別為此練了台語。遠大娛樂提供

這次終於能站上台北舞台，他在台上真情告白：「一直對2019年取消的台北演唱會耿耿於懷，所以今天能在這裡，我真的非常非常開心。台北，我真的很想見你們！」。他也提到2019年對自己是艱難的一年，但那一年推出的首張個人專輯《二歲》成為他重新出發的重要起點，「那段時光對我來說非常重要，我自己也花了非常多時間調適整理」，讓現場許多歌迷瞬間紅了眼眶。談及今年推出的新專輯《Su》，他露出微笑自賣自誇：「連我自己都覺得是很棒的作品！之後也請大家多多指教！」台下隨即爆出熱烈掌聲。

最終段落，澀谷昴望著全場大合唱的歌迷，笑著說今晚的台北會成為他珍貴而美好的回憶：「忘不掉的演出現場又多了一個呢。」接著他溫柔地向台下致意：「明天開始，大家在看完這場演出後，都會回到各自的日常。希望今天在這裡的每一位，從明天起都能帶著快樂與幸福回到生活裡。下次再見。到下次相見的那一刻為止，我們都要一起幸福地生活下去。真的非常感謝大家。」

澀谷昴期待下次再與台灣歌迷相見。遠大娛樂提供

全場此刻完全沉浸在他溫柔沙啞的嗓音，以及那份屬於澀谷昴的祝福之中，許多歌迷感動落淚、久久無法平復。安可曲結束後，仍有大批歌迷留在場內高喊他的名字，不願離場。澀谷昴因此再度現身舞台，向大家深深鞠躬致謝，並再次承諾：「我還會再來！」還貼心提醒「大家路上小心」，為他在台灣的首次個人演唱會畫下熱烈而動人的完美句點。



回到原文

更多鏡報報導

直擊／子瑜主場獨寵台粉！驚喜獻唱〈日不落〉 煙火秀TWICE也看呆

直擊／子瑜台灣首唱好暖！掏親筆信吐心聲 認「曾想放棄」逼哭5萬歌迷

子瑜等10年回家開唱！蔡英文喊河道被洗版 揪他藍髮應援TWICE