補人力上艦與兩岸緊張無關？管碧玲：因新船建造、提升文職待遇

[Newtalk新聞] 因應海巡艦艇人力不足，海洋委員會日前修訂「海洋委員會海巡署艦隊分署編制表」等法規，增派警力登艦。海委會主委管碧玲今(20)日表示，修法原因是因新船一直造好，且過去制度犧牲許多同仁待遇，因為警職跟文職待遇不同，因此將修法來調整，與兩岸情勢緊張並無相關。

管碧玲今赴立院內政委員會列席報告業務概況並備詢。會前她被問到，海巡艦艇增派警力是否與兩岸情勢升溫、人力緊繃有關？管碧玲說明，因為新船一直造好，所以一定要修法，且過去編制表讓許多同仁做了很多犧牲，比如警職跟文職待遇不一樣，因為警職有不一樣的加給。

她舉例，以海巡署長為例，他擔任署長會失去警職身分，如國願意到船上擔任艦長，責任又重，也會失去警職身分，因此要調整不合理部分，所以要恢復原來只能夠用文職，但事實上是警職同仁在擔任的艦長、船上幹部，修回他們的身分，這樣對他們才公平。

至於相關修法是否跟兩岸情勢升溫有關？管碧玲否認，與兩岸情勢緊張並不相關。

