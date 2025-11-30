補假不補班上路！2026年請假攻略一次看 1招串聯爽放躺平16天

生活中心／綜合報導

2025年進入尾聲，明（2026年）共計 11 天國定假日、9 組連續假期。當中以春節最長，一口氣放滿9 天，不過「1招串聯」就能爽放躺平16天，《民視新聞網》也特別整理下半年請假攻略。





2025年新增五天國定假日，其中包括12月25日「行憲紀念日」，這天同時也是聖誕節，因此將放假一天。這也是2025年12月唯一、且是最後一個國定假期。根據最新修訂的《政府機關配合紀念日與節日補假及調整放假處理要點》，已正式取消「補班換假」制度，未來不再因為湊連假而多一個週六補班。今年聖誕節適逢星期四，12月26日（五）並未列入彈性放假，但若民眾選擇請假一日，就能自製「四天小連假」，享受節日氣氛。

以下為2026年九大連假一覽：

● 農曆春節：2月14日（六）至2月22日（日），共9天

● 228和平紀念日：2月27日（五）至3月1日（日），共3天

● 兒童節、清明節：4月3日（五）至4月6日（一），共4天

● 勞動節：5月1日（五）至5月3日（日），共3天

● 端午節：6月19日（五）至6月21日（日），共3天

● 中秋節、教師節：9月25日（五）至9月28日（一），共4天

● 國慶日：10月9日（五）至10月11日（日），共3天

● 光復節：10月24日（六）至10月26日（一），共3天

● 行憲紀念日：12月25日（五）至12月27日（日），共3天

2026年請假攻略

● 元旦連假

1 月 2 日（五）請 1 天即可形成 4 天連休。

若自 12 月 29 日至 12 月 31 日多請 3 天，可延長至 6 天。

若 12 月 29 日至 12 月 31 日加 1 月 2 日請 4 天，假期可達 9 天。

若再加上 12 月 26 日，共請 5 天，可一次放到 11 天。

廣告 廣告

● 春節＋228 連假

2 月 23 日至 26 日連續請 4 天，可將兩個連假串成最長 16 天長假。

● 清明節連假

可採兩方案：

3 月 30 日至 4 月 2 日請 4 天。

4 月 7 日至 4 月 10 日請 4 天。

兩者都能休滿 10 天。

● 勞動節連假

4 月 27 日至 30 日請 4 天，可排出 9 天假期。

● 端午節連假

6 月 15 日至 18 日請 4 天，即可獲得 9 天連休。

● 中秋節連假

9 月 21 日至 24 日請 4 天，可增為 10 天假期。

● 國慶日連假

10 月 5 日至 8 日請 4 天，可享 9 天連休。

● 光復節連假

10 月 27 日至 30 日請 4 天，亦能休 9 天。

● 行憲紀念日連假

可選兩種請假方式：

12 月 21 日至 24 日請 4 天，形成 9 天連休。

12 月 28 日至 31 日請 4 天，最長可達 10 天。





原文出處：今年聖誕節有連假嗎解答了！2026年請假攻略一次看「1招串聯」爽放躺平16天

更多民視新聞報導

他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知

中國老翁「便秘10多天」腸道堵死！口腔突「噴出1物」醫搖頭了

林昶佐嘶吼開唱「我是台灣大使」炸裂芬蘭！身材國外網看傻：49歲？

