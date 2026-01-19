補償校事會議被冤枉老師 鄭英耀：半年後提出檢討

立法院教育文化委員會今天(19日)邀請教育部長鄭英耀就新修正的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」、也就是所謂校事會議進行報告。對於受調查老師最後查無不法，其名譽回復跟薪水補償等事宜，鄭英耀表示他也很在意這部分，但因修法牽涉跨部會協調，他承諾努力在半年後檢討。

教育部日前公布新修正的解聘辦法，也就是所謂校事會議相關內容，但沒有提及受冤屈的被調查老師名譽回復和薪水補償相關事宜，引起許多立委關切。

廣告 廣告

教育部長鄭英耀表示，他將心比心，也一直主張應該予以回復，但這中間牽涉到很多跨部會甚至跨院協調，所以沒那麼容易。不過教育部一直有在努力。他說：『(原音)我一們直在努力，銓敘部我們也積極在溝通，銓敘部這邊說不定如果從法令源頭跟著改，人總這邊因為有許多法令公教綁在一起，我們希望最短時間內把這樣法律建立共識，修改法令，對老師權益有多一分保障，包含名譽回復。』

朝野許多立委都希望教育部給出比較明確的時程，鄭英耀表示朝半年後檢討的目標前進，也允諾1個月後可以再就討論進度進行報告。

另外，對於整體修法遭到不少基層老師和教師團體反彈，並揚言25日要到教育部前抗議。鄭英耀表示，教育部在修法前已與教師團體多所溝通，也盡量做到包括刪除匿名檢舉等措施。他承諾教育部會進行滾動式檢討，在暑假時收集相關施行資料，未來可以繼續調整。(編輯：宋皖媛)