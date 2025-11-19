補充保費不收了？健保費確定「明年不調漲」 存股族可鬆口氣

全民健康保險費率明年確定不會調漲。衛生福利部全民健康保險會19日召開會議，審議2026年度健保費率，依據健保署最新精算結果，安全準備金可達2個月，高於法定1個月水位，因此決議維持現行5.17%費率，讓民眾暫時不必為健保費上漲而增加負擔。

健保會今天審議， 執行祕書周淑婉表示會議上沒有特別著墨補充保費。 （圖／資料照）

衛福部日前已通過2026年的健保總額方案，採取最高推估，總額一口氣增加新台幣531億元，達到9883.35億元，接近兆元規模，引發外界對於健保費是否會調漲的疑慮。根據《全民健康保險法》規定，健保安全準備金必須達到1個月以上，若不足一個月水位，基於健保收支連動機制，就必須調漲健保費來因應。

衛福部健保會執行祕書周淑婉在會後接受媒體電訪時表示，依健保署最新精算結果顯示，明年光就健保收入而言，尚不包括政府撥補的公務預算，安全準備金就可達到2個月。由於健保的安全準備金還有餘裕，會議中健保會委員們對此議題並未進行太多討論。

對於外界關注的「補充保費」調整問題，周淑婉指出，衛福部已經出面解釋過，一切改革方案都還在研議當中，健保會當日會議也沒有特別著墨這一塊。這與衛福部長石崇良今年九月上任前的表態相符，當時他就明確表示「明年漲保費機會很低」，但也強調健保財務仍需開源節流。

石崇良部長曾提及，健保開源部分包含補充保費調整、增加政府挹注，而節流的重點則放在健康促進，甚至考慮與商業保險業者合作等方案。(圖/中天新聞)

石崇良部長曾提及，開源部分包含討論補充保費調整、增加政府挹注，而節流的重點則放在健康促進，甚至考慮與商業保險業者合作等方案。這些措施都是為了確保健保財務的長期穩定性，避免未來可能面臨的財務壓力。

值得一提的是，衛福部健保會於今年9月24日完成2026年度總額協商工作，歷經13小時協商後，醫院、西醫基層、牙醫門診、中醫門診等4大部門預算全數達成共識，為2002年有協商制度以來的首次。各部門總額都達到行政院核定成長率上限5.5%，也是史上首見，總額高達9883.35億元。

根據2026年度健保總額成長率範圍計算，反映人口老化及成本變動等不需經協商的自然成長預算，增加276億元，其餘可供協商空間為239億元。健保會已於今年9月24日依衛福部交付行政院核定之115年度健保總額成長率範圍(2.942%~5.5%)完成明年度總額協商工作，為健保財務奠定基礎。

