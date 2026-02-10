補充保費不繳罰3倍違憲？工程師嘆繳稅成進貢冤大頭：乾脆上市公司都停扣

在3位大法官持續拒絕參與評議的情況下，憲法法庭6日做出115年憲判字第2號判決，針對《健保法》第85條規定，以應扣繳補充保費作為計算罰鍰唯一標準，並處以固定倍數罰鍰，可能造成個案處罰顯然過苛情形，部分違憲，須於2年內修正。對此，臉書粉專「工程師看政治」批評，大法官仍以不足額的人數在開會，持續輸出無效判決，且憲法法庭竟成了不法之人的保護傘。​

大法官人事爭議未歇，楊惠欽、朱富美、蔡宗珍等3位現任大法官持續拒絕參與評議，憲法法庭今年已做出二起判決。憲法法庭表示，為使憲法法庭正常、持續、有效運作，由實際參與評議的5名大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥做成判決。「工程師看政治」盤點，這是繼廢除死刑、國會改革法及憲訴法後，仍持續輸出的無效判決。

廣告 廣告

針對健保補充保費罰則的最新判決，「工程師看政治」指出，某工程行未按照規定交補充保費，健保署通知應補繳3.1萬元，但過了寬限期仍未繳納，因此健保署針負責人裁處3倍罰鍰即9.3萬元。他直言，補充保費沒人想繳，但大家仍遵守法律乖乖照扣，而上述工程行負責人不繳被罰款後也不認帳，歷經訴願和行政訴訟被駁回，未料憲法法庭真的成為不法之人的最後保護傘，大法官稱「違反憲法第23條比例原則，跟第15條保障人民財產權的意旨」，所以健保法開出的罰鍰違憲。

5位大法官憲判無效？工程師：乾脆上市公司都停扣補充保費

​工程師質疑，大法官人數不足做出的裁決都無效，這樣的憲判本身就沒有意義，何況是以爛理由去守護該負責的9萬多元，根本是鬼話之中的鬼話；另3位大法官也說「僅憑抽象推測或憑空臆測，輕率宣告法律違憲，喪失憲法審判公信力」，底限畢竟比另5位大法官高出一點。他批評，賴清德目無法紀、行政院長卓榮泰也愛不副署就不副署，大法官跟著扭曲法律，「一起自我膨脹到宇宙唯我的境界！」

針對該起憲判，「工程師看政治」反問，那是否從今天起所有上巿公司應該停扣補充保費？若有罰鍰，就拿大法官來牽拖阻擋就好？難道會吵的孩子有糖吃，乖乖繳錢的人，反倒成了年年進貢的冤大頭？他感嘆，老實的人都在底層作工，說謊的人都在上層享福，現實跟課本說的都相反，這種扭曲的道德與社會結構，在台灣還會永遠存在下去。

更多風傳媒報導

