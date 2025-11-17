補充保費不設上限？ 石崇良：方案持續討論

（中央社記者陳婕翎台北17日電）健保財務問題迫在眉睫。衛福部長石崇良今天表示，相關單位正持續討論各種可能方案，包括取消補充保費上限等措施，最關鍵的仍是跨部會溝通，改革無明確時程表，會持續推動。

2025台灣全球健康福祉論壇今天登場，以「台灣健保30 共創永續未來」為主題，吸引來自貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、帛琉、聖文森及吐瓦魯等13國25名醫衛官員參與，台灣、美國、英國、德國、法國、比利時、波蘭、瑞士、日本及韓國等10國40名國際專家到訪。

前副總統陳建仁今天擔任主題演講引言人，他在致詞時表示，台灣健保被公認為全球最佳典範，但面對日益升高的地緣不確定性與快速發展的醫療新科技，必須尋求確保健保永續的解方。特別是在後疫情時代，除了傳染病的挑戰外，慢性病議題與健康平權也是亟需面對的問題。

衛福部長石崇良指出，台灣健保覆蓋率高達99%，連續7年被評為全球最佳健保制度之一。面對高齡化、少子化、醫療人力不足及人工智慧快速發展等挑戰，健保財務正承受龐大壓力。未來使命是改善醫療人員的工作環境，並確保制度的財務永續，使台灣民眾能持續享有更高品質的醫療服務。

石崇良強調，將聚焦醫療公平與健保永續等迫切議題，也希望透過國際交流尋求更完善的解決方案。政府持續討論各種改革方案，包括補充保費不設上限等，但最關鍵的仍是跨部會合作與主管機關協調。健保改革沒有固定時程表，會持續推動下去。

石崇良回顧過去30年，台灣健保從概念到落實，成為全球典範，這要感謝所有醫事人員的付出。健保是穩定台灣社會的重要基礎，當前仍面臨許多挑戰，因此必須建立更永續的醫療體系。健保的推動讓台灣平均餘命不斷提升，且高於全球平均，預估仍會持續上升。

石崇良表示，醫療科技發展推高財務負擔，少子化更使健保的長期財務結構面臨挑戰。健保核心價值之一就是消除民眾就醫的財務障礙，提供所有人最適切的治療，但高齡化帶來的慢性病支出，以三高族群為例，正迅速增加，其相關併發症如腎衰竭，占了龐大的健保支出。

石崇良提到，癌症則是另一個重點領域，連續40多年為台灣首要死因，其中肺癌、肝癌仍居前兩位。雖然部分癌症死亡率略有下降，但乳癌、胰臟癌、攝護腺癌的死亡率卻持續攀升，因此癌症照護必須更精準、更全面。

石崇良指出，台灣醫療使用量高，門診約占健保服務量的6成、住院約占4成，且門診持續增加，有病人1年看診高達16次，造成體系沉重負荷。未來應將更多資源投入預防醫學，減少不必要的醫療支出，並提供慢性病患者更個人化的治療，以提升民眾健康、強化醫療體系穩定性。

健保署長陳亮妤表示，這次國際醫衛交流不僅可就健保制度及公衛議題相互學習，國際社會也對台灣全民均健的公衛成就表達高度肯定。極高全民覆蓋率的下一步，就是改善醫護勞動環境、強化數位建設，並持續在各項公衛政策中扮演重要角色，打造堅韌永續的醫療環境。（編輯：張雅淨）1141117