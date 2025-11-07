補充保費之亂 政策粗糙釀信任危機

健保補充保費改革，原是為了填補健保財務缺口，卻演變成一場政策信任的災難。衛福部擬調整健保補充保費收取公式，衝擊存股族、定存族以及房租收入。民怨沸騰，怒批政府搶錢。衛福部長石崇良中午親上火線仍無法釋疑，晚間衛福部再度發出新聞稿，表示仍在研議。政府聲稱提升公平性，卻忽略攸關480萬人的真實感受。再度暴露政策粗糙的弊病。

衛福部將針對補充保費標準進行調整，預計明年上路。包括：股利、利息、租金改為「年度結算制」，累計超過2萬元就課2.11%。補充保費上限從1000萬元提高到5000萬元。另外，獎金課徵門檻過去以投保薪資計算，未來將改為最低薪資的4倍為準，大幅提高課稅對象。

石崇良強調改革是為了「公平付費」，讓有能力者多貢獻。民眾聞言，莫不炸鍋。廣大的中產、甚至小資股民、上班族、收租者全都跳腳。網友痛批，「公平只是口號，實際是搶錢，拿中產階級開刀。」

眼見社會譁然，民意反彈，衛福部趕緊澄清「不會為難小資族」。問題是，改革前政府根本沒搞清楚誰是小資族。對靠定存利息過日的退休族、長期存股的中產而言，新制下的「年度累計課徵」將使過往免稅的小額利息也被攤入補充保費，這並非富人稅，而是懲罰勤儉與儲蓄的稅。當政策邏輯錯置、對象模糊，口頭保證完全沒有說服力。

令人側目的是，這場改革似乎連相關主管機關都措手不及。金管會坦言事前未被通知，金融市場隨即出現避險潮，債券與海外配息產品成為投資人新的避風港。政策未上路，資金已經準備逃離。這不僅暴露部會之間的協調失能，也凸顯了行政決策的草率。

健保財務確實告急，政府試圖拓展課徵基礎，方向或許正確，然而方法卻有待檢討。若政策目的是為了「強化財源」與「提升公平」，理應先提出精算數據、模擬影響層級，再經社會討論與配套設計；而不是在毫無預警下，以幾句口號式的說明就宣布變革。改革缺乏制度與理性，只顯得急就章，政策調整必須穩健轉型，而非製造恐慌。

此次健保補充保費之亂，暴露了政府在財政焦慮下的治理體系輕忽與傲慢。一個成熟的政府，必須在改革與安定之間找到平衡，先讓人民充分理解，再要求人民負擔。民眾並非不願意共同分擔改革，但絕不願意一再被驚嚇與愚弄。

