補充保費人人罵！賴清德曝健保一年砸了「1兆82億」天文數字

衛福部推出健保補充保費改革方案，社會一片罵聲質疑政府搶錢。在健保經費短絀下，賴清德總統今（8）日出席「2025台灣醫學週」開幕典禮，揭露政府明年一年投入健保的金額達到1兆82億元，創下歷年新高。

賴清德總統透露健保明年砸了1兆82億元創新高。（圖／總統府攝）

賴清德總統致詞表示，政府為了打造「健康台灣」， 明年度健保總額將達到9,883億元，政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高。政府會推動「健康台灣深耕計畫」聚焦培育多元人才、優化醫療服務環境、全面推動智慧化醫療及醫療永續與社會責任等4大面向。

賴總統提到，當前國人平均餘命增長至80歲左右，可是不健康年數也約有8年之久，這代表臺灣人民一生中，平均有10%時間是不健康的，可能臥病在床、坐輪椅，或生活需要照料，這是非常可惜的事情。總統府因此成立「健康台灣推動委員會」，今年健保總額預算核定9,286億元，較去年增加531億元，如果加計公務預算，還會多181億元，實質成長率超過8%。明年度健保總額將達到9,883億元，且政府再投入199億元公務預算，實質規模預計達到1兆82億元，創下歷年新高。

總統指出，護理人員及醫療專業人員近年流動率偏高，核心原因與待遇有關，政府已率先為公立醫療機構員工加薪，第一階段是調高醫療人員專業加給，將醫界各職級專業加給拉高到與一般公務人員相同，約可增加 近 5% 薪資。今年軍公教再加薪3%，合計公立醫療機構員工加薪幅度約近8%。

總統進一步指出，我國首次推動「健康台灣深耕計畫」，規畫5年合計投入489億元，開放醫院提出計畫申請，以解決在第一線面臨但無法僅靠健保給付處理的問題。

