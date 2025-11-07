補充保費修法喊卡...許美華酸「沒評估成本效益」：民進黨執政團隊知不知道現在情勢多險惡？...直言「別再惹怒支持者」：發瘋起來連自己都怕「望沙包黨人周知」

衛福部研議健保補充保費三大改革方案，其中將利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，引發民眾強力反彈。面對民怨，政院緊急滅火，行政院發言人李慧芝昨（6日）晚間表示，考量社會意見，行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議的規劃。對此，反紫光成員許美華直言，「民進黨執政團隊到底知不知道現在情勢有多險惡？」

衛福部昨日指出，「將改革補充保費的收取公式」。當中，包含鎖定「租金、利息、股利」3項保費收入，從「單筆收費」改為「年度結算」，估計影響人數約480萬人，約可增加健保財務100億至200億元，引發熱議。

不過，行政院發言人李慧芝晚間指出，卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

對此，許美華於臉書發文表示，「那個被同溫層罵爆『敗票』，針對租金、利息、股利開刀的二代健保補充保費方案，被罵到喊停了」。她直言，「我就不知道，民進黨執政團隊到底知不知道現在情勢有多險惡？」

許美華嘲諷，「為了一年不到200億，一次得罪480萬人，真的有夠白ㄔ」。她也質疑，「做任何政策前，都沒有評估成本效益（pros and cons）嗎？是嫌票太多嗎？」許美華也強調，「再說一次，現在是生死存亡關頭，不要再亂開戰場得罪選民了」。

最後，許美華也提到，「還有，不要再惹怒支持者了」。她直呼，「不要以為1450青鳥綠吱綠蟾蜍都是溫良恭儉讓，我們發瘋起來連自己都會怕！望沙包黨人周知！」

（圖片來源：三立新聞、許美華臉書）

