補充保費修法惹到存股族！政院回「絕不為難小資族」...衛福部指「還是研議期」：健保是越有能力的人幫助越沒能力的人

衛福部明年將推動健保補充保費修法，預計一年累積逾2萬元即須繳納2.11%的補充保費，此政策規劃預計影響480萬人，引發大量存股族批評。行政院發言人李慧芝今（6）日表示，還在廣納意見階段「絕不會為難小資族」；衛福部則說，健保是「越有能力的人就幫助越沒能力的人」，目前還是研議期。

媒體今日在行政院會後記者會問及補充保費議題，政院發言人李慧芝表示，對於健保補充保費，政府一直積極維持健保財務穩健，每年都持續撥補預算、維護繳納公平性，關於修法，衛福部都還在廣納意見階段「政府絕對不會為難小資族」。

衛福部健保署副署長龐一鳴表示，一年目前收到的健保費用為8000億元左右，從股利所得收到保費大概150億元左右，隨年度不同，而健保是社會保險制度，是量能付費「越有能力的人就幫助越沒能力的人」。

龐一鳴再說，補充保費修正進入研議期，過了後才是溝通期、立法期，目前社會反應相關意見都會納入參考。

（圖片來源：放言記者拍攝）

