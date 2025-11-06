補充保費修法惹到存股族！行政院踩煞車：卓院長指示衛福部暫緩具爭議規劃

衛福部明年將推動健保補充保費修法，預計一年累積逾2萬元即須繳納2.11%的補充保費，此政策規劃預計影響480萬人，引發大量存股族批評。行政院發言人李慧芝今（6）日表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。

李慧芝表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。

李慧芝指出，過去三十年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

廣告 廣告

李慧芝表示，行政院卓榮泰院長已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

（圖片來源：行政院）

更多放言報導

週末就能開始吃豬肉美食！明起恢復毛豬屠宰、交易...政院將安排行程「讓卓院長吃到心心念念的台灣豬」

張滄郎接任台肥董座「爭議止血」...周玉蔻嘆好在卓榮泰「懸崖勒馬」：救了吳音寧，也救自己和民進黨...蘇前院長任命「多從基層提拔」有智慧！