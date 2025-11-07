補充保費修法惹議...林楚茵轟藍白推「中配6改4」讓中國高齡父母提早兩年納保：邊喊健保沒錢、邊擴大破口

衛福部近日研擬修法補充保費條件受到反彈、政院緊急喊卡，民進黨立委林楚茵今（7）日表示，現在國民黨與民眾黨還聯手強推「中配6改4」，讓「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，「提早兩年」就取得排隊納保的資格，一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口。

林楚茵今日在臉書發文表示，衛福部研議修改補充保費徵收條件，已引發民眾「相對剝奪感」，雖然「開源」是好事，但是藍白正忙著擴大的中配父母納保條件，正是無法節流的原因之一！

林楚茵再說，馬英九時代，早已先為中國籍配偶開後門，讓中國籍配偶原先居留6年才能納保，變成居留6個月就能納保，又為「中國籍配偶的父母」開了後門，讓他們原先要8年才能申請來台定居用健保，改成6年。這已是其他所有外配父母都沒有的特殊待遇。

林楚茵直言，現在，國民黨與民眾黨還聯手強推「中配6改4」，修改兩岸條例第17條，讓中國籍配偶提早兩年取得中華民國身分證。這也進一步讓那些「高齡、高醫療需求」的中國籍父母，「提早兩年」就取得排隊納保的資格。

林楚茵怒轟，一邊喊健保沒錢，一邊急著開門擴大破口。請藍白放棄「中配六改四」，守住台灣人使用健保的權利，「行政院也應該審慎評估、凝聚共識，而不是倉促修改徵收補充保費的條件。」

（圖片來源：林楚茵臉書）

