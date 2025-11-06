補充保費修法股民大反彈！石崇良認了「未與金管會討論」
衛福部為增加健保財源，將修正《健保法》，利息、股利、租金收入等補充保費由單筆改為年度結算，政策一出引起民怨，衛福部長石崇良今（6）日中午親上火線說明，認了這部分沒有跟金管會討論，但也鬆口針對開徵金額門檻，未來會再討論有什麼方法，「能不能讓小資族保有小確幸，會來研究看看」。
針對補充保費開徵稅務的調整，是否已與金管會討論？石崇良今日出面召開記者會表示，這部分尚未與金管會正式討論，但已有諮詢財務專家。他強調，現有補充保費制度會持續溝通，並不希望影響股市，因為過去幾年股利所得在補充保費中占約20%，希望股市表現良好、股利穩定，接下來還需進行法規預告，規定需公告60天，因此修法也要到明年才能完成，預計後年正式上路。
石崇良表示，健保開辦時候沒有補充保費，就是以薪資所得為主，但是隨著人口結構改變，高齡化、少子化，工作人口已經逐年下降，所以過去以薪資為主的保費制度難以為繼，為了正視公平性，才希望去做調整，健保就是一個互助互利的社會保險，因此當國家經濟成長結構改變，也要調整健保財源。
他進一步說明，政府近二年對健保的挹注已大幅增加，重新計算政府應負擔保費後，每年需額外編列預算。今年就多挹注了134億元，同時也從公務預算再撥補，包含成立癌症基金50億、罕病用藥20億，韌性特別預算也再撥了200億，目前挹注已經超過400億。
石崇良說，一旦調整補充保費，民眾多繳了二塊，政府也會多撥一塊進健保基金，高股息、高股利族群將對健保貢獻更多，股利在補充保費收入中占約兩成，也期望台股持續表現良好。他指出，在高齡化背景下，健保收入約75%依靠薪資族群的保費，而補充保費僅占9%，勢必得改革。
至於此次改革反彈較多來自小資族，石崇良表示，此次調整方向是盡量不傷害小資族。他說，這次進行補充保費的調整，也考量到年輕族群。過去若不修法，補充保費要增加，就是要調一般保費費率，而一般保費調整的影響多落在小資族身上。
石崇良進一步說，因此這次修法主要針對現行已徵收的補充保費，目前徵稅門檻為兩萬元以上，希望在現有制度下追求更公平，因此針對開徵金額門檻，他鬆口未來會再討論有什麼方法，「能不能讓小資族保有小確幸，會來研究看看」。
