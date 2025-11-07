補充保費喊卡！石崇良親上火線澄清「僅討論」 健保改革方向曝光

即時中心／黃于庭、謝宛錚報導

受到社會高齡化與少子化影響，勞動人口逐年下滑，年輕世代繳納健保費壓力恐會越來越重。因此，衛福部研議3大方向改革補充保費，擬將利息、股利、租金改採「年度結算」，若單年累計超過2萬元，則會課徵2.11％補充保費，引發部分民眾反彈；行政院長卓榮泰考量社會意見，昨（6）晚指示暫緩此規劃。對此，衛福部長石崇良今（7）日也親自做出回應。

石崇良表示，所有政策出發點都是「健保不能倒」，讓財務永續、穩健經營，照顧更多弱勢民眾。因此，設計過程中需要更多社會共識及討論，還是會持續蒐集意見，為健保發展繼續努力。

媒體提問「推出這樣的政策有跟跨部會溝通討論？因為金管會也說不知道相關事情」，石崇良回應，該政策在衛福部內部已經討論許久，他們不斷為健保財務研析，過程中也有與許多財經專家討論，但還沒正式啟動，若是進入法制作業程序，一定會有跨部會討論、公聽會，「這個事件有點偶然，因為也是經過媒體專訪才揭露」。

快新聞／補充保費喊卡！石崇良上火線澄清「僅討論」 親揭健保改革方向

衛福部長石崇良。（圖／民視新聞）

石崇良強調，健保財務確實有改革必要性，因此改革不會停，健保要走下去，也必須繼續討論。至於卓榮泰如何向他說明？他則指出，經由媒體、民眾反映，他們持續交換意見並向外界說明，為了不要讓誤解擴大、以訛傳訛，才會決定先讓民眾了解，現階段僅在討論過程，並非已確定的政策。

針對後續規劃，石崇良說明，還是會朝向健保精神發展，像是量能付費、公平負擔、照顧弱勢，未來無論保費結構調整、補充保費，甚至是增加財務來源，都會秉持上述精神繼續討論。

媒體追問，「上任至今2個月就遇到不少事情，會不會擔心部長位置？」，石崇良表示「從來沒有想過」，他知道這題是每個部長經常被問的問題，不過去留從來不在他心中，只想把事情做好，讓醫療體系穩健發展。

