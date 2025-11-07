補充保費喊卡！石崇良認了「沒跟金管會討論」王鴻薇：跟土匪一樣





衛福部研議的健保補充保費改革方案，其中將利息、股利、租金3項目的補充保費改採「年度結算制」，若一年內利息、股利、租金合計達2萬元以上，就會被課徵補充保費；若年股利3萬元，需針對超過門檻的1萬元部分抽稅。根據評估影響約480萬人，估計會課徵100億至200億元。消息一出輿論炸鍋，行政院急踩煞車，指示衛福部暫緩具爭議方案。對此，藍委王鴻薇痛批「缺錢就找股民開刀」！

針對健保補充保費3大改革方案，國民黨立委王鴻薇7日在粉專上表示，已經有不少媒體報導，「許多民眾質疑這就是變相證所稅，深怕會重演1989年『證所稅』風暴、衝擊股市？」她指出更誇張的是這項對許多投資人影響的徵稅方案，衛福部長石崇良承認根本沒有跟金管會討論，連金管會證期局主秘黃仲豪受訪時，都說自己是報導才知道有這項政策，她痛批：「真的沒想到，如此天才的方案，是沒有作全面評估，沒有相關單位內部溝通，這種執政能力，還好意思亂收錢來剝削國人。」

廣告 廣告

王鴻薇直指民進黨「缺錢拿股民開刀」的作法，當然民怨炸鍋，她寫道：「如此拿國人財產開玩笑，當然引起國人反彈，更不要說股利並非穩賺不賠，『貼息虧錢還要繳費』根本不合理，輿論當然會炸鍋，果不其然，公布政策兩天內，行政院昨天晚上六點就緊急宣布暫停實施。」

她曝非首次「向民要錢」！ 王鴻薇：土匪行徑一模一樣

王鴻薇指出，這並非首次「向民要錢」！她寫道：「這已經不是民進黨政府第一次這樣巧立名目來向國人收錢了， NCC今年2月，針對民眾海外網購配備手機、藍牙耳機等3C產品要加收750元，被稱為『750之亂』，當時這樣的土匪行徑，也是我第一時間發文要求NCC必須檢討，也是在輿論炸鍋之後才暫緩實施，就與現在補充健保，完全一模一樣。」

她痛批政府不要缺錢就找人民要錢，否則將會引發民怨，她寫道：「奉勸民進黨政府，自己執政無能就已經很糟糕了，不要還整天動這種歪腦筋，想方設法要從國人身上榨取金錢和收入。人民不是你們的提款機，國會與在野黨都在第一線守著，不要妄想不斷挑戰國人的底線，那只會帶來民意的反彈，這些後果都會是你們咎由自取。」

（封面圖／翻攝《王鴻薇》粉專）

更多東森財經新聞報導



補充保費改革引民怨！ 政院急踩煞車：暫緩具爭議方案

補充保費找「存股族開刀」！ 財經專家怒嗆：使用者付費很難？

石崇良喊話「謝謝高股息」 財經專家搖頭：跟利息不一樣