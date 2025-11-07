補充保費急喊卡！百萬網紅嗆：找濫用健保人

▲衛福部長石崇良日前拋出健保「補充保費」構想，引發民怨炸鍋。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 衛福部長石崇良日前接受媒體專訪時，拋出健保「補充保費」改革的構想，研擬將利息所得、股利所得及租金收入改為年度總計，但此消息一出立刻引發民眾反彈，驚動行政院緊急出手喊停。對此，百萬網紅Cheap痛批是「低能政策」，健保沒錢就去找那些平常濫用健保的人啊，直言根本是一齣鬧劇。

Cheap指出，健保快沒錢了，衛服部把腦筋動到股民身上，政府覺得領股利的股民、收租金的房東、領利息的儲蓄族，有被動收入、算有能力的人，那多繳一點保費，OK吧？全年累積破2萬，通通課2.11%。

廣告 廣告

然而，Cheap點出實際狀況，2萬有多好破，就是去年長榮發32.5元，一張就破了啦，然後長榮除息後跌跌不休，等於「三重剝皮」的悲劇。領了股息看起來帳面賺錢，但實際上是左手換右手，長榮除息後股價持續下跌，帳面開始賠錢，然後股利要併入綜所稅，現在還被補一刀2.11%，悲劇。

Cheap強調，使用者付費，健保沒錢就去找那些平常濫用健保的人啊，要不然去宗教、大財團找錢阿，一些廟宇富得流油都沒在繳稅的，把歪腦筋動到股市的韭菜幹嘛啊？

Cheap直言，根本是衛福部一頭熱，結果新聞出來後，金管會、財政部都說：「我們也是看新聞才知道。」等於衛福部自顧自搞，完全沒橫向協調，行政院：「拜託你別亂搞好嗎！」等於是衛福部一頭熱，其他部會裝傻，自己人不挺，行政院滅火，民眾當白老鼠，又是一齣鬧劇。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

綠還在用「這個」年輕人不買單！吳子嘉酸爆：穿西裝山頂洞人

協助太子集團「核心幹部」關說入境？林思銘直球回應了

補充保費民怨炸鍋！名醫提醒石崇良「這2字」：混日子就好