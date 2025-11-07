補充保費急轉彎 王鴻薇轟政府亂七八糟 提石崇良政治責任

衛福部擬調整現行補充保費制度，但導入結算制，股利超過2萬就起徵，引發強烈反彈，政院6日晚間宣布暫緩。（本報資料照片）

健保補充保費改革方案引起爭議，行政院長卓榮泰昨（6日）指示，衛福部要廣泛聽取各界意見、加強社會溝通，要暫緩具爭議的規劃。國民黨立委王鴻薇今（7日）對此質疑，健保費政策連金管會都不知道？加上之的台肥董座酬庸爭議，批卓榮泰內閣各行其事：政府運作到底出什麼問題？她也點名石崇良，認為卓應考慮其政治責任問題。

衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制等，預估480萬人受影響。不過因研議內容曝光後，股票族反彈極大，罵聲不斷。行政院昨晚急轉彎，發新聞稿宣布卓揆已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

針對此案，王鴻薇今在立法院受訪時表示，最近政府重要人事跟政策荒腔走板，尤其補充保費，所涉及範圍包含存款族、股民，特別是小資族，當然會引起震撼，沒想到健保費政策連金管會都不知道，難道這些相關部會互相不認識？這樣的政策是如何的粗糙？會不會對金融市場發生影響也沒做評估，請問政府運作到底出什麼問題？

王鴻薇續批，更不要說台肥董事長人事，想請為卓院長到底哪來底氣，可以這亂七八糟、各行其事？螺絲掉滿地，石崇良剛剛上台就出這樣子的包，「實在非常離譜」，未來政策這樣獨斷獨行？「我覺得可能卓榮泰應該去好好考慮石崇良到底合不合適，到底要不要負相關政治責任」。

