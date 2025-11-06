補充保費恐多繳 政院：廣納意見不會為難小資族

行政院發言人李慧芝。(行政院提供)

衛福部研議調整「健保補充保費」制度，針對利息、股利、租金收入，未來改採「年度統一結算」，只要一年內累計超過2萬元，就必須以2.11%費率，繳交健保補充保費，引發社會討論，對此，行政院發言人李慧芝今天(6日)在行政院院會會後記者會上表示，衛福部還在廣納意見階段，不會為難「小資族」。

衛生福利部健保署副署長龐一鳴則補充，目前一年收到的健保費大約8000億元，而從股利所得收到的保費大約150億元，會隨年度不同，關於補充保費的修正，現在進入研議期，之後是溝通期，後續才是立法期，目前社會反應的相關意見，衛福部都會納入研議參考。