補充保費恐多繳 政院：廣納意見不會為難小資族

MLB》道奇冠軍成員造訪湖人主場 主戰投手秀投籃準度還輕鬆灌籃
數名道奇球員造訪湖人主場，還上場小試身手一下，史奈爾和格拉斯諾都展現不錯的投籃架勢，格拉斯諾還輕鬆將球灌進籃框，讓全場驚艷不已。Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
鳳凰颱風開外掛！超巨大體型增強中 直逼台灣「風雨非常有感」
今年第26號颱風鳳凰於今（6）日凌晨2時生成，中央氣象署表示，預測未來將朝西北西方向往菲律賓呂宋島前進，下週一（10日）開始接近台灣，預計週二、週三影響最劇烈。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼出鳳凰颱風照片，直呼「很大一隻，大環流的颱風＋東北季風開外掛！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 6 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 7 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 2 小時前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 3 小時前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 3 小時前
警方認「黃明志已潛逃」！網爆「落跑來台無敵抓不了」律師揭真相
娛樂中心／巫旻璇報導31歲台灣網紅謝侑芯上月在馬來西亞身亡，隨著調查展開，創作歌手黃明志被指與案件密切相關，且在現場驗出多種毒品反應，引發外界高度關注。馬來西亞警方今（4日）證實，案情有重大進展，原先的猝死案已正式轉列「謀殺」偵辦。不過黃明志至今行蹤成謎，警方晚間宣布對其發布通緝令，並認「相信他已經潛逃」。對此，有網友就在PTT發問「黃明志最佳解是不是逃來台灣？」，引發鄉民熱議。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 1 天前
高雄市長選情翻盤？郭正亮看民調：恭喜她
[NOWnews今日新聞]2026年高雄市長選戰逐漸升溫，民進黨內邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4人激烈角逐提名人選，至今仍未明朗；國民黨方面，則已確定由立委柯志恩披掛上陣。對此，前立委郭正亮也特地獻...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
鳳凰颱風生成！恐成「又強又大怪物」下週直撲台 專家示警：被掃到後果慘烈
今年第26號輕度颱風「鳳凰」於今（6）日凌晨2時生成，目前位於鵝鑾鼻西南方約1190公里處，以每小時28公里速度朝西轉西北西進行。氣象署預估，鳳凰將在週日（10日）登陸菲律賓呂宋島，並於週一（11日）北轉接近台灣，強度可能增至中颱上限甚至強颱等級，專家警告這將是一個「又強又大的怪物颱風」。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
婚變疑早洩端倪！范姜彥豐遭粿粿「公開看扁」 挨酸：你不行啦
范姜彥豐日前怒控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），除了粿王昔日曖昧互動遭挖，范姜彥豐與粿粿此前上節目的片段也全被翻出。其中，范姜彥豐曾控訴，粿粿不僅不會看臉色，還會跟著朋友一起「看扁」他，讓他心裡很不是滋味。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
準鳳凰將挑戰強颱！專家曝「最新路徑」：侵台機率提高
今（5）日仍受東北季風影響，不過水氣逐漸減少，迎風面大台北及宜蘭地區雲多偶有短暫降雨。熱帶性低氣壓TD29預估今天生成，成為今年第26號颱風「鳳凰」。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，不排除有機會增強為強颱，且接近台灣陸地的機會正逐漸提高。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 4 小時前