補充保費惹民怨 卓揆命衛福部暫緩爭議規劃

▲關於補充保費引發民怨炸鍋，卓榮泰指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 衛福部研擬健保補充保費3大改革，包括租金、利息、股利擬結算制等，只要1年內累計逾2萬元，就需收取2.11％的補充保費，影響人數估計達到480萬人，預計在明年修法並希望在2027上路，引發民怨。對此行政院今（6）日晚間說明，院長卓榮泰指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

關於衛福部研議中的健保補充保費方案，行政院發言人李慧芝表示，政府目標一直是讓健保財務可以更穩健、更永續，並且讓保費繳納制度能夠更公平。

廣告 廣告

李慧芝指出，過去30年來健保收入主要來自薪資所得，但隨著人口高齡化與少子化的加劇，年輕世代承受的負擔越來越重。為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

李慧芝表示，院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通，以尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

補充保費惹議網炸鍋 行政院：絕對不會為難小資族

健保補充保費改制惹民怨！金管會也不知情 將先了解影響性再溝通

年改不該半途而廢！蔡英文：問題丟後代承擔不負責任