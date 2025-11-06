補充保費惹議網炸鍋 政院：不會為難小資族

▲衛福部研擬健保補充保費3大改革讓民眾炸鍋，對此行政院發言人李慧芝強調，目前還在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。（圖／記者陳威叡攝，2025.11.06）

[NOWnews今日新聞] 衛福部研擬健保補充保費3大改革，包括租金、利息、股利擬結算制等，只要1年內累計逾2萬元，就需收取2.11％的補充保費，影響人數估計達到480萬人，預計在明年修法並希望在2027上路，引發熱議也讓網友炸鍋。對此行政院今（6）日強調，目前補充保費新制還在廣納意見階段，「絕對不會為難小資族」。

衛福部拋出補充保費，影響人數估計達到480萬人，預計將挹注健保100億至200億元，將在明年啟動修法程序，希望在2027年上路實施，但其中有租金、利息與股利1年累計逾2萬元就需收取2.11％的補充保費，讓網友炸鍋。

廣告 廣告

對此行政院發言人李慧芝今日在行政院會後記者會表示，政府積極維持健保財務穩健並持續撥補預算，維護繳納公平性，補充保費修法制度目前還在廣納意見階段，「絕對不會為難小資族」。

衛福部健保署副署長龐一鳴也補充，台灣目前一年收的健保費用約8000億元，其中150億元是來自股利所得，但會隨年度有所不同。

龐一鳴指出，健保是社會保險制度，越有能力的人協助越沒有能力的人，不過補充保費制度修正現在是研議期，接續才會是溝通期與立法期，相關社會意見都會納入參考。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

年領超過2萬息課補充保費 不敗教主1解方：改買「這類型股票」

股民、房東注意！補充保費租金、股利改年度結算 年計逾2萬要繳

廚餘養豬需三前提！中央兩週全台盤點 期間補貼飼料費不間斷