補充保費房東逃稅恐成「黑數」？石崇良回應

▲對於房東若未繳稅，可能會成為補充保費的黑數，衛福部長石崇良提到，會再找財政部討論。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 健保補充保費擬將租金、利息跟股利所得或收入部分，改採年度計算，如一年累計超過2萬就會收取。而相關消息一出，引發不少網友反彈。衛福部長石崇良今（6）日親上火線說明。有網友質疑，有房東並未繳稅，也就是說檯面上並無法收取租金的名目，也就沒辦法收到任何補充保費，成為黑數。石崇良則回應，這部分是申報稅務、涉及稅制公平性的問題，因此會找財政部討論。

對於補充保費未來可能改革，不少小額投資族哀號可能受影響。石崇良提到，過去可能因為小筆金額、分開計算，而未被採納，但若因為來改為年結算制度，而被採納需要繳交補充保費的部分，「我們都可以繼續討論。」



對於結算制的起徵點是否可以賺小錢、賺多一點錢的人計算有所區別，石崇良指出，「這個是一個很好的方向」盡量不傷害小資族。他強調，此次會進行補充保費的調整也是考量到年輕族群，若不修法，補充保費增加就須將一般保費費率提高，但受影響的多數是小資族。



石崇良說，希望未來是可讓制度上更公平，不會受到其他技巧影響，但是否有方法可讓小資族仍保有小確幸，可以再研究。



只是，有許多房東並未如實繳稅，也就是說，即便未來改採年計制，不少人仍可能不用被收取補充保費，石崇良說，這部分是申報稅務、涉及稅制公平性的問題，因為他們連稅都沒報，會再找財政部討論。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

健保補充保費改制「小資族受影響」？QA一次看 石崇良親上火線

股民、房東注意！補充保費租金、股利改年度結算 年計逾2萬要繳

23歲女罹患直腸癌！亞東全台首例「子宮轉置」手術 保留生育力