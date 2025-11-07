補充保費找股民開刀挨轟 謝金河獻策找錢大法：宗教團體都錢滿為患了

衛福部為擴大健保財源，擬在明（2026）年推動《健保法》修法，將薪資以外「單筆超過2萬元」的利息、股利、租金等收入課徵2.11%的補充保費，改為年度結算制，且將扣繳上限提升至5000萬元，屆時400多萬的股票族恐受到影響，引發輿論批評；而後行政院6日緊急宣布新制修法暫緩。對此，財信傳媒董事長謝金河今（7）日在臉書表示，政府施政要抓大放小，讓人民有感；此外，他也獻策一招，表示如果能落實，稅收勢必大於補充保費新制。

謝金河指出，二代健保補充保費改革政策一出，民眾罵聲一片，有人指責執政黨嫌票太多，衛福部長也坦承沒有事先和金管會溝通，眼看火愈燒愈旺，行政院出面喊停，新制風波暫時告一段落。他提到，今日向財政部政務次長阮清華反映，租稅政策應該「抓大放小」，如財政部先前動用龐大人力在夜市查稅，但收效甚微，稅務人員站崗熱門店家，引來民怨，有店家甚至乾脆收攤，「拿大刀趕蚊子」美其名是租稅正義、租稅公平，但卻容易讓政府丟掉選票。

謝金河回顧，2023年他專訪正在競選總統的賴清德，當時交通部科技執法雷厲風行，有計程車司機秀出一疊罰單，表示每個月有一半的收入都要拿去繳罰款，交通單位執法太嚴，帳會算到執政黨身上，這是現在政府難為的地方。他指出，台灣社會愈來愈朝向大M型化發展，尤其是AI快速改變財富分配，台灣股價上千元的公司將近30家，富可敵國的人愈來愈多，政府要多課高所得者的稅、甚至拿高所得者的稅來救濟低所得者；這次全民普發10000元，方向是對的，但政府論述能力不足。

謝金河表示，台灣的健保制度大家都說好，但馬兒要吃草，這是補充保費制度產生的原因。他獻策，健保可設基金捐款帳號，很多有錢人把錢捐給四大宗教團體，宗教團體錢滿為患，若健保有基金帳戶，有錢人才能直接捐款；此外很多臨終的人也能把沒用完的錢直接捐款基金專戶，若能落實，「收到的錢一定比這次向20000元以上股利、房租所得者課到的稅更多！」文末，謝金河總結，地攤小販、計程車司機為養家糊口奔波，政府不一定要費很大的心力向這些人爭利，執政要讓人民有感才能得民心！

