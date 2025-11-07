補充保費拆彈「瞄準高所得者」 專家：不能放任健保兆元漏洞

補充保費爭議持續延燒，衛福部長石崇良6日親自出面，表示將研究如何讓小資族保有小確幸。對於此議題，健康經濟學專家與消費者保護團體提出不同看法，共同呼籲正視健保財務缺口問題。

2027年健保給付金額將突破兆元，學者認為不能放任漏洞擴大。（圖／資料照）

陽交大行政副院長、台灣健康經濟學會監事周穎政指出，應從宏觀角度審視問題，國人自費醫療日益增加，顯示健保保障不足，需要投入更多健康資源。他強調，此次補充保費修法方向並非調漲費率，而是解決拆單規避保費的公平性問題，衛福部的主張合理。

周穎政表示，他不反對向高所得者多收保費，但也需考慮是否會影響小資族的儲蓄與投資行為。他建議政府可調整高所得者收費上限，或針對小資族的門檻進行調整，各界應凝聚共識解決問題，而非放任健保制度存在漏洞。

廣告 廣告

消基會執行董事吳榮達則指出，衛福部近期的政策調整，包括修正施行細則排除政府社福預算支出的保險費部分，以及調整增加補充保費收取，主因是近年來健保給付項目、範圍和條件不斷擴大，導致給付金額快速增長，2027年健保給付金額將突破兆元。

專家認為，國人自費醫療日益增加，顯示健保保障不足，需要投入更多健康資源。 （示意圖／Pixabay）

吳榮達認為，若政府沒有進一步節流措施，為維持健保運作，只能朝開源方向發展。他建議政府應嚴肅思考調整或減縮健保給付項目、範圍和條件，避免給付無止境擴大。

此外，吳榮達主張政府應修正《健保法》，將政府負擔比率從36%提高至38%甚至40%，並將菸捐70%還回健保，考慮將酒捐挹注健保收入。若仍不足，則需修法將健保費率上限6%適度提高。他強調，單靠調整補充保費仍是杯水車薪，無法解決即將到來的健保財務窘境。

延伸閱讀

曾搞垮陸紅十字會！「初代網紅」郭美美又炫富 微博帳號被封

健保補充保費改累計制被罵翻急喊卡！石崇良：只是構想

要退休也不放過！川普狠批裴洛西「邪惡的女人」