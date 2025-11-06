補充保費挨轟！ 卓榮泰指示衛福部「暫緩」

衛福部長石崇良6日表示，健保補充保費改革對股市影響不大。(圖/TVBS)

為確保健保的財務健全，衛福部長石崇良想大刀闊斧，針對「補充保費」改革，但調整內容，卻衝擊大量租屋族、存股族，反彈聲浪四起，連綠營立委也呼籲，應該要「更周延的研議」。今天（６）晚間，行政院就證實，行政院長卓榮泰，已經指示衛福部，「暫緩具有爭議的規畫」。

衛福部提出的健保補充保費改革計畫，將股利、利息、租金所得改採年度結算制度，只要超過2萬元就要收取2.11%的補充保費，此舉旨在避免民眾拆單躲避繳費門檻。同時，調整高額獎金的起徵標準，未來將一律以最低薪資的4倍作為標準。石崇良表示，這項改革原本預計最快在年底或明年初就會報行政院。

關於此次改革對股市的影響，石崇良認為影響不大。他指出，這幾年台灣股市表現不錯，「我也不太認為會因為這個影響到多大」。不過，石崇良也承認，雖然有請教過很多財務專家，但並未正式與財政相關部會進行溝通。

此項改革計畫一出，立即引發朝野立委的質疑。民眾黨立委張楷表示，好的政策應經過充分溝通，但他詢問所有藍綠白立委後發現大家都不知情。國民黨立委蘇清泉則猜測這可能只是一個風向球，表示將在立法院與石崇良好好討論。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱也強調，衛福部對於補充保費的計算與擴充，應該廣邀相關部門周延研議，避免引起社會不必要的誤解。

面對各界反彈，行政院發言人李慧芝於6日晚間發布聲明，表示行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規畫，並加強社會溝通，尋求更周全的改革方式。顯示政府已意識到此項改革計畫，需要更全面的考量與討論。

