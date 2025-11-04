補充保費採年結 在野質疑變相調漲

健保補充保費包括股利、租金及利息等，衛福部將修健保法採年度結算。（本報資料照片）

針對健保補充保費包括股利、租金及利息等，衛福部將修健保法採年度結算，綠委林月琴說，肯定補充保費「結算制」與獎金門檻連結基本工資方向，可有效防堵拆單、提升量能負擔與制度公平；同時也會請部會提出影響評估與試算，並控管行政成本，同時注意政策連動的檢視，例如租屋補貼等是否受影響，需事先規畫緩衝與弱勢保護。

藍委廖偉翔則表示，補充保費的改革目的是希望在不調整費率情況下，找到最精準、影響最小的開源方式，然而此項改革需要修改《健保法》第31條關於補充保費的規定，而現行《健保法》中有許多條文與現實操作不協調，也意味著修法過程可能涉及較大範圍調整，必須全面考量。

白委陳昭姿認為，衛福部此舉就是從人民身上多收保費，應坦誠「這就是調漲保費」，且健保有改革必要，但不該做半套，更不只有二代健保需要調整，重要的是過去數十年來政府負擔部分保費，用計算方式納入各種支出充數，實際根本沒滿足法定36％的政府負擔，更應提出改革。

民進黨立委賴惠員表示，為有效「結算制」運作，需要把健保署、財政部、國稅局等機關資訊能串聯，建議修法時同步增訂「資訊揭露義務」、「租賃／利息／股利資料自動通報機制」、「拆單分散規避罰則」等條款，並建立「監督評估機制」，每2年檢視補充保費收繳情況、避繳情況、對不同所得群體的負擔影響，並依評估結果調整費率或門檻。

她指出，為兼顧保障弱勢、避免制度造成負擔過重，建議將低額現金、租金、小額股利收入人群納入免徵或減負範圍，也可設計「家庭綜合判定」而非單人，以避免單一人的小額租金收入導致保費大增。