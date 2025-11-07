補充保費改制惹議急喊卡 卓榮泰：「高收入多負擔」才是大原則

記者劉秀敏／台北報導

行政院長卓榮泰強調，健保改革的大原則，是要讓高收入國人多負擔一些（圖／翻攝畫面）

衛福部長石崇良近日拋出補充保費改革新制，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，引發反彈，行政院長卓榮泰6日指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃。卓榮泰今（7）日在立法院答詢時坦言，健保財政的全面改革一直都是重大課題，也肯定衛福部用各種試算提出各種改革方案，至於內容則知道得沒有這麼詳細，還須經內部討論，「健保改革是要讓高收入國人多負擔一些，這才是大原則。」

廣告 廣告

卓榮泰今日赴立法院施政報告並備質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時指出，近日補充保費政策大轉彎且引起軒然大波，針對衛福部宣布的補充保費政策內容與決策，卓榮泰事先是否知情？還是看到媒體報導才知道？

卓榮泰回應，衛福部長期以來對健保財政要做全面改革，一直是很重大的課題，他也肯定衛福部用各種試算提出各種改革方案，至於內容「（知道的）沒有到這麼詳細」，但例如門檻從1000萬拉高到5000萬，相關討論是有的。

王鴻薇追問，利息、股利、租金收入的補充保費改制，卓榮泰事先是否知情？卓榮泰表示，在衛福部提出的整體報告中有看到這樣的想法，但這個想法要經過衛福部跟行政院內部討論才會出來，公告就是要聽取社會意見。

王鴻薇直言，連衛福部都說，細節還沒有跟金管會溝通、討論，這樣的決策模式可取嗎？引起這樣的軒然大波，會不會覺得部會之間的溝通應該檢討？卓榮泰坦言，這不是一個定案、要實施的政策，是預告讓社會各界提供意見，部會之間溝通可以更好。至於有無震怒？卓榮泰則說，「不必為這樣的事震怒，我要了解整起事件的來龍去脈。」

王鴻薇批評，政府為了財政收入增加，今年已經有兩起類似事件，包括年初數發部要對進口3C產品課徵750元審查費，以及此次的補充保費，「我不太曉得你們哪來的底氣，以為施政滿意度是60%、70%才會搞出這樣的狀況」。這樣政策混亂的狀況一定要避免，特別是涉及升斗小民的支出，無論要課稅或是規費，一定要更為慎重。

卓榮泰強調，民調再高都應該妥善溝通，這跟民調無關，健保改革是要讓高收入國人多負擔一些，這才是大原則。

國民黨立委廖先翔質詢時也提及補充保費引發的爭議，卓榮泰說要提高保費、增加財源的方向是知道的，但比較細的部分是看新聞報導才知道？石崇良宣布之前是否曾給他看過詳細方案？

卓榮泰表示，當然內部會先拿到一些訊息來看，他不知道的事什麼時間點要預告，因為內容部分還沒有討論到完全定案，他只知道幾個大原則，「補充保費第一大原則，是要讓收入高一點的國人負擔。」卓榮泰並強調，30年來國人都受健保的保障，現在是國人反過頭來要保障健保的時代，「大家要有這樣的概念。」廖先翔也表達認同這樣的方向，「但不要變成『地圖砲』的概念」」



更多三立新聞網報導

鳳凰颱風來勢洶洶！行政院：請花蓮縣政府「儘早啟動」預防性撤離作業

NCC被藍白封殺！卓榮泰氣炸怒批：半個橄欖園都遞出來還得不到善意回覆

藍白喊健保沒錢卻幫中國開門？林楚茵：請放棄中配六改四守住台灣人權利

媒體問小草普發1萬繳黨費網笑死 黃國昌嗆：你邏輯很跳躍，哪裡要笑死

