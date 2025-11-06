補充保費改定了！石崇良喊「有能力多幫點」：感謝高股息族群貢獻

衛福部長石崇良舉行健保補充保費擬修法說明記者會。廖瑞祥攝



衛福部長石崇良近日拋出「補充保費三大變革」，引發存股與定存族強烈反彈。石崇良今（6）日回應，這次改革是為了健保財務永續與公平付費精神，健保是全民最大的資產，也感謝「高股息、高股利者的貢獻」。

衛福部長石崇良日前接受媒體專訪時主動拋出，將啟動《全民健康保險法》第31條修法，在「不調漲健保費率」的前提下，推動補充保費三大改革措施。包括：股利、利息、租金所得改採「年度結算制」；單筆扣繳上限1千萬提高到5千萬；高額獎金扣費門檻調整為最低工資的四倍。石崇良表示，相關修法預計明年送案，目標在2027年正式上路。

其中，影響最受矚目的部分是股利、利息與租金所得改採年度結算制，引發網路熱議與民眾不滿，許多定存族抱怨「利息才1.7%，政府還要再拿2.11%」，存股族也直言「股票貼息還要繳稅給政府！」質疑制度不合理。

對此，石崇良說明，由於過去是單筆繳交，但就會出現，如果有1000萬存款，拆成10張，就會變成1塊錢「補充保費都徵收不到」，所以這次導入年度結算機制，避免以拆單方式規避，也表示一旦調整補充保費，民眾多繳了二塊，政府也會多撥一塊進健保基金。

他也特別感謝「高股息、高股利者」對健保的貢獻，並指出近年台灣股市表現亮眼，不認為會影響到多大。石崇良強調，健保是台灣人最大的資產，在高齡化社會下，現行健保收入有高達75%來自薪資所得的上班族，補充保費僅占9%，為維持制度永續，改革勢在必行。

