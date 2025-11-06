補充保費改革上路引爭議 卓揆指示衛福部暫緩規劃

近期台股氣勢如虹，交易相當熱絡，為了增加健保財源，衛福部研擬修改《全民健康保險法》第31條，針對股利、利息、租金等收入，1年內累計超過2萬元就要收取補充保費。

台北市上班族陳先生表示，「算公平吧，因為本來就是賺多的，然後就課的多啊。」

另一名台北市上班族陳先生認為，「這樣感覺被課了兩次稅啦，就是因為我們在買股票的時候，就有證交稅1次了嘛，然後你現在獲利2萬塊以上，又課1次。」

健保補充保費改革引發不少民怨，衛福部長石崇良6日中午臨時召開記者會，親上火線說明，補充保費將有三大變革，包括股利、利息及租金所得，現行單筆超過2萬元，才會被課徵2.11%的補充保費，導致部分民眾「拆單分次入帳」，未來將改採「全年結算制」，預估影響約480萬人。

另外未來年終、績效、專案獎金等「非經常性給付」，若超過最低基本工資4倍，也就是11.4萬元，就要繳補充保費，預估影響200多萬人；此外高所得族群補充保費扣繳上限，也將由現行1千萬提高到5千萬，預估約影響1千人。

醫改會執行長林雅惠說，「除了推動這個年結算制以外，其實更重要的，應該要跟財政以及稅務單位合作，來強化所得資料的整合及勾稽，不然量能付費的原則，也只會停留在理想。」

衛福部長石崇良表示，「有能力的人可以多幫忙這個弱勢，那麼多負擔一些這個保費的部分。」

石崇良強調，明年健保總額支出是9883億元，每年保費收入是接近9000億，一定會慢慢出現缺口，所以必須調整財務結構，他也重申，修法草案近期會跟各界溝通，也鬆口針對開徵金額會再研議，讓小資族保有小確幸，草案最快今年底、明年初送行政院審議，明年送立法院修法，最快後年2027年上路。



行政院發言人李慧芝今日則表示，卓榮泰院長已經指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議的規劃，並加強社會溝通。她續指，政府會尋求更周全、具共識的改革方式，達成健保制度公平與永續的目標，並且讓保費繳納制度能夠更公平。